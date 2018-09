Vil samarbeide med Arbeiderpartiet og Senterpartiet

Saken oppdateres.

KrF-leder Knut Arild Hareide mener partiet bør vurdere et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men uten SV.

Hareide begrunner rådet slik:

– Det er Frp og ikke Høyre jeg ser som den store utfordringen i denne regjeringen. Skal vi få en vurdering med størst tyngdepunkt i sentrum, mener jeg vi må vurdere Arbeiderpartiet.

Hareide gjord det klart at avstanden mellom Frp og KrF er for stor.

– Nå er det tid for å undersøke muligheten for hva slags gjennomslag det er mulig å få i samarbeid med Ap og Sp, uten SV, sa han i sin tale til landsstyret.

Han listet opp en rekke saker der KrF og Sp deler syn og politikk, blant annet på distrikts- og landbrukspolitikk og verdispørsmål

– Ikke noe parti står KrF nærmere enn Sp, sa han.

- Et valg for den politiske situasjonen

Hareide fastslo at KrF ikke er et utpreget oppsosjonsparti, men at et parti som representerer den tredje vei trives best i sentrum.

- Men det samarbeidsvalget vi skal gjøre nå, er ikke et valg for all fremtid. Men et valg for den politiske situasjonen som er nå, sa Hareide.

Hareide minnet også om Høyre-leder Jan Petersens begrunnelse da han i sin tid kastet Bondevik til fordel for en Ap-styrt regjering.

- Han var lei av å være en rundingsbøye i i Stortinget.

Han gikk videre med fastslår at det er med Senterpartiet KrF har det sterkeste verdigrunnlaget.

Kontrasten til Frp er stor, sa Hareide - og listet opp en rekke saker der Frp har motarbeidet partiet.

Kjerneverdier

Før dette tok KrF-lederen tok sats ved hjelp av sin gamle venn, nå avdøde KrF-profil Jon Lilletun.

– Hva slags samfunn vil vi ha? Hva slags Norge vil vi ha? sa Hareide da han fortsatte talen sin.

Han svarte med å punkte opp tre hovedprioriteringer for partiet:

- Vi skal slå ring om det som virkelig betyr noe i vårt samfunn: Verdier som gir forankring i våre kristne røtter, som bygger tillit mellom mennesker.

- Det skal være tid til det viktigste: barna, den enkelte elev i skolen eller omsorg for de eldre.

- Og det tredje: Vi vil ta tak i de virkelige utfordringene for vår tid - fattigdomsproblemene og klimautfordringene.

Hareide brukte ikke lang tid på å sende en tydelig beskjed til regjeringspartiet Frp:

- Ja, vi kan være uenige om mye. Nei, vi kan aldri miste respekten for enkeltmenneske. Den respekten må alltid ligge i bunn. Dette dreier seg dypest sett om hva slags samfunn vi vil ha.

Så kom rådet:

- Kjære venner. I en regjering der Frp har stor plass - og vi er ganske små - vil i ha problemer. Vi kan ikke bli der vi er frem til 2021. Vi må ta et annet valg.

- En regjering der vi skal ha størst mulig tyngdepunkt i sentrum, må vi sammarbeide med Arbeiderpartiet.

Uro i partiet

Hareides tale har et bakteppe av synkende tillit og økende uro i partiet.

* Hver tredje lokalpolitiker som har svart på VGs undersøkelse i Kristelig Folkeparti sier de ikke har eller ikke vet om de har tillit til ledelsen i partiet.

* Tidligere denne uken målte både Vårt Land og Dagbladet partiet på historisk lave tall under sperregrensen.

Tynnslitt tålmodighet

Klassekampen har vært i kontakt med 81 av 113 lokallagsledere i Møre og Romsdal, Hordaland, Rogaland og Agder-fylkene. Det var i disse fylkene KrF fikk størst oppslutning ved forrige valg.

Et klart flertall av dem som uttaler seg ønsker samarbeid med høyresiden, ifølge avisen. Samtidig mener noen av dem at Hareide risikerer å bli kastet om han råder partiet å gå til venstre.

– Vi har røttene våre på høyresiden, og det ville være dramatisk å gå mot venstre. Jeg har sansen for Hareide som person, men vi trenger en tydelig leder som er rotfestet på høyresiden, sier leder Annika Indergaard i Kristiansund KrF.

De største borgerlige tilhengerne finner man i Agder-fylkene og Hordaland, ifølge avisen.

– Min personlige mening er at jeg gjerne vil samarbeide til venstre. Men jeg bor jo nede på Sørlandet, og her vil det rakne fullstendig i byene om vi går til venstresida. Her er KrF nesten et kristelig høyreparti, sier leder Svein Hillestad i Iveland KrF.

Selv om flertallet helst vil gå til høyre, vil særlig landbruks- og industrikommunene gå motsatt vei.

I en undersøkelse VG har gjennomført blant KrFs lokalpolitikere svarer 55,6 prosent at partiet må samarbeide med høyresiden.

Kun 23,9 prosent mener KrF er best tjent med et samarbeid med de rødgrønne partiene.

Drøyt 20 prosent svarer at KrF ikke bør velge noen side.