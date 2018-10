Nå har Hareide tapt, i alle fall på papiret

Helge Tverdal (45) har laget et «halloween-museum» hjemme: – Jeg har nok brukt et sted mellom 30- og 40 000 kroner

Dermed er siste fylkeslag ferdig med å velge delegater til KrFs retningsvalg. Spørsmålet er: Skal de sondere regjeringssamarbeid med Erna Solberg (H), Frp og Venstre - eller skal de sondere med Ap og Sp.

Partileder Knut Arild Hareide har anbefalt partiet å gjøre det siste, men han ser ikke ut til å ha vunnet frem med sine argumenter. Stemmer delegatene slik de så langt har sagt at de skal stemme, taper han kampen på fredag.

Se hele oversikten nederst i saken.

Vil ikke svare

Hareide ville tirsdag ikke svare på om han vil gå av dersom han ikke får flertallet med seg på landsmøtet fredag.

- Jeg har løftet fram veivalgsdiskusjonen hele veien, det er det vi skal diskutere, sa Hareide etter å ha talt til det ekstraordinære årsmøtet i Østfold KrF ifølge NTB.

Tross gjentatte spørsmål fra pressefolk ville han ikke avklare om han kommer til å gå av dersom partiets øverste organ skulle avvise hans klare råd om å forhandle om regjeringsmakt med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Hareide medgir at vinden ikke blåser hans vei akkurat nå.

- Jeg ser at det er større sannsynlighet for at jeg taper enn vinner akkurat nå, men jeg har ikke gitt opp, sa Hareide.

Han understreket likevel at det er landsmøtet som skal avgjøre saken.

- Varsler egen avgang

Aftenposten skriver tirsdag kveld at dersom Hareide taper avstemningen, kommer han til å varsle sin avgang. Men han går neppe av umiddelbart, får Aftenposten opplyst fra kilder sentralt plassert i KrF.

Det er allerede kjent at Hareide har informert eget sentralstyre at han ikke fortsetter som KrFs leder om han taper. Kilder sentralt i KrF gir imidlertid uttrykk overfor Aftenposten for at han ikke umiddelbart forlater ledervervet. Han blir trolig sittende som leder til partiet hans eventuelt sier ja til en fremforhandlet politisk plattform for en H, Frp, KrF og Venstre-regjering, skriver Aftenposten.