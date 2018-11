Flertall for å stemme hemmelig - og over alle tre alternativer samtidig

Eirik fikk et minne for livet av amerikanske soldater på bursdagen sin

Saken oppdateres.

Torsdag kveld satt landsstyremøtet samlet for å diskutere fredagens landsmøte.

De ble ferdige like før klokken 20, og sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug forteller til Adresseavisen:

- Det er et flertall i landsstyret for å ta alle tre alternativene samtidig - og skriftelig, sier en travel Karin Bjørkhaug til Adresseavisen, før hun må haste inn i et nytt møte - nå med sentralstyret.

Hemmelig avstemning

Landsstyret foreslår altså at det voteres over de tre alternativene samtidig og skriftlig under landsmøtet fredag.

KrFs alternativer Blått alternativ: Gå inn i dagens regjering sammen med Høyre, Frp og Venstre. Regjeringen vil da ha flertall på Stortinget. Støttes av nestlederne Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad. Viktigste problemsaker i eventuelle forhandlinger: Asyl og flyktninger, barnetrygd, skattepolitikk og abort, generell verdikamp overfor Frp. Rødt alternativ: Gå inn i regjering med Ap og Sp. Regjeringen vil ikke ha flertall på Stortinget, og vil være avhengig av SV. Støttes av partileder Knut Arild Hareide. Viktigste problemsaker i forhandlinger: Regionreformen, abort, kontantstøtte. Stor avstand til SV. Konstruktiv opposisjon: Hans Fredrik Grøvan presenterer forslaget: «For å få størst mulig gjennomslag for sin politikk, vil KrF fortsette å være et konstruktivt opposisjonsparti, som søker samarbeid fra sak til sak. Denne opposisjonstilværelsen innebærer at dagens regjering fortsetter, og at KrF markerer seg som et kristendemokratisk sentrumsparti på ikke-sosialistisk side.» Ingen av delegatene er bundet, slik at det er mulig at noen delegater kan komme til å skifte side.

Deretter vil de to forslagene som får størst støtte, gå videre til en ny skriftlig avstemning. Det er også et mindretall som ønsker en åpen votering og et mindretall som ønsker at avstemningen skal foregå i en annen rekkefølge.

Landsmøtet avgjør

- Dere endrer spillereglene nå dagen før?

- Ja, men det er opp til landsmøtet å ta den endelige avgjørelsen i morgen. Vi ønsket egentlig å spørre først om regjeringsdeltakelse eller ei, men nå gjør vi det slik, sier Bjørkhaug.

- Hvem slår det postitivt ut for?

- Det slår nok mest positivt ut for de som ønsker Grøvan sitt alternativ, altså å forbli i opposisjon. Frem til nå har han hatt noe oppslutning, men ikke så mye, sier Bjørkhaug.

Uansett er er det landsmøtet selv som skal fattet et endelig vedtak fredag om hvordan den avgjørende avstemningen skal foregå.

