- Stoler ikke på nemndene og bryter rovdyrforliket

Grønt lys for å felle Slettås-flokken – verner Hobøl og Mangen

Saken oppdateres.

Følg pressekonferansen om rovdyrsituasjonen her.

Til tross for anbefaling fra rovviltnemndene om å ta ut tre ulveflokker innenfor ulvesonen, har regjeringen besluttet at kun Slettåsflokken skal tas ut.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) viste til Bern-konvensjonen og Naturmangfoldloven for å gå mot Rovviltnemndenes anbefaling.

- Det er ikke adgang til å felle dyr alene fordi bestandsmålene er nådd, sa Elvestuen mandag formiddag.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) og helseminister Bent Høie (H) orienterte om fellingskvoten for vinterens jakt sammen.

Dermed er alle de tre regjeringspartiene representert når det svært omstridte vedtaket i den betente ulvesaken presenteres.

- Det er mange som vil være misfornøyd på begge sider. Men det er historisk at vi åpner for lisensjakt innenfor en ulvesone, sa Bård Hokksrud.

- Konfliktnivået vil nok ikke avta med dette vedtaket, erkjente Høyres Bent Høie.

LES OGSÅ: Ulvetispe skutt i Oslomarka

Sparer to revir

Rovviltnemndene foreslo å skyte til sammen 43 ulver i løpet av lisensjakten nå i vinter.

Blant dem er tre flokker med totalt 17 dyr innenfor ulvesonen – de etablerte revirene i Hobøl, Mangen og Slettås.

Anbefalingen er møtt med flere klager, og mandag formiddag ble altså regjeringens vedtak om å spare revirene i Hobøl og Mangen kjent.

Senterpartiets Marit Arnstad fastslår at et slikt vedtak både er mistillit til rovviltnemndene - og et krystallklart brudd på rovdyrforliket i Stortinget.

- Rovdyrnemndene forholder seg i sine anbefalinger strengt til det Stortinget har bestemt. I motsetning til regjeringen. Vedtaket er en mistillit mot nemndarbeidet, sier Arnstad.

Dobelt så mange ulvefamilier

Arnstad konstaterer at dagens vedtak vil gjøre det vanskelig å komme ned på det vedtatte bestandsmålet som ligger i rovdyrforliket på Stortinget.

- Vedtaket er brudd på stortingsforliket, sier Arnstad.

Hun mener dagens vedtak vil føre til at bestanden øker, selv om Slettås-kullet blir tatt ut.

- Selv om bestanden skulle ligge flatt, vil dette være dobbelt så høyt som det Stortinget har vedtatt. Stortinget har vedtatt at Norge skal ha mellom 4 og 6 revir. Tellinger viser at vi nå ligger på 10,5 kull. Åtte norske og fem grenserevir, sier Arnstad.

Hun lover politisk nbråk i Stortinget, men tror det blir større protester fra de som til daglig vil stå i problemene.

- Hele ulvekonflikten flyttes nå sørover til Akershus og Østfold. Konsekvensene blir store for de som bor i området og for beitebruken. Beitenæringen får større og større problemer knyttet til ulveproblematikk. Jeg tror vi kommer til å se et nytt, høyere konfliktnivå, sier Arnstad.

Venstre står sammen med SV og MDG utenfor Stortingets rovdyrforlik fra 2016, samtidig som Venstres nestleder Ola Elvestuen leder departementet som fastsetter lisenstallet før ulvejakten.