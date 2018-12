Utsetter «bjørnereservat» i Trøndelag

Her kommer seks nye gatetoalett i Trondheim - til en verdi av 1-2 mill. per stykk

Samtidig skal Landbruksdirektoratet bidra på lik linje som Miljødirektoratet med faglige innspill til forvaltningsplanene. Også kommunene skal få større innflytelse på rovdyrforvaltningen.

Det kom frem under mandagens pressekonferanse om lisensjakt i vinter.

Det var i sommer miljøvernminister Ola Elvestuen truet med å overstyre den lokale forvaltningsplanen – og åpne nye bjørnearealer i Trøndelag.

- Dette er gledelig. Det blir ingen utvidelser av arealene nå. Involveringen av Landbruksdirektoratet vil vi få en mer likeverdig vekting av næringsinteresser og miljøhensyn i rovdyrforvaltningen, sier Frps Sivert Bjørnstad.

Frykter omkamp

Elvestuen luftet i sommer planer som i praksis ville gjort alt øst for E6 i Trøndelag til en sammenhengende «bjørnesone», fra Stjørdal i sør og nordover.

- Dette er kjerneområdet for trøndersk landbruk. Det skulle bare mangle at disse planene nå legges vekk. Men det er en midlertidighet over dette vi ikke liker – og som gjør at vi også i denne saken må følge Elvestuen nøye fremover, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad.

Hun er kritisk til at Elvestuen ikke med ett ord nevnte at rovviltnemndene og Miljødirektoratet allerede i sommer konkluderte med at konfliktene var for store til en utvidelse.