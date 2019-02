Ap: Ingen ny vurdering av varslingssakene, men Giske ønskes velkommen i alle verv

Saken oppdateres.

Giske sier at at for litt over ett år siden skrev han at han ville gi tilsvar på sakene som var til behandling i partiet.

- Mange har spurt om når dette svaret ville komme. Jeg har siden 21. desember 2017 ikke gitt noen kommentarer om sakene. I stedet har jeg ferdigstilt et omfattende skriftlig tilsvar som ble oversendt partiet i oktober 2018, skriver han.

Giske mener at partiet burde gi sakene en fornyet behandling hvor den nye informasjonen han har lagt fram, blir tatt med i vurderingen.

- Slik jeg ser det, tilsier den nye informasjonen at konklusjonen fra 25. januar 2018 om brudd på partiets retningslinjer bør omgjøres.

- Bedre rutiner for fremtiden

Dette får ikke Giske medhold i hos partiet. Men han har fått svar, og i forståelse med partiet, gjengir han det. I brevet står det at varslingsaken ble håndtert i tråd med gjeldende retningslinjer, men at partiet hadde på kort tid en rekke saker å håndtere. Brevet, som er undertegnet partisekretær Kjersti Stenseng og Jonas Gahr Støre, sier også at det kan være sider ved håndteringen som kunne vært gjennomført bedre.

- Det førte til en gjennomgang av retningslinjene og håndteringen av dem. De nye retningslinjene for håndteringen av varlingssaker gir partiet bedre rutiner for fremtiden, skriver de.

I ditt brev understreker du ditt syn om at «ingen av sakene innebærer noen form for trakassering.» Samtidig tar du «ansvar der jeg ikke har vært bevisst nok på min rolle og maktposisjon i enkelte sosiale og private sammenhenger». Vi tar ditt synspunkt til etterretning.

Partiet har i sin behandling lagt partiets retningslinjer til grunn. Vi vil presisere at handlinger som retningslinjene er ment å ramme, kan variere betydelig i alvorlighetsgrad. Partiet har i sin behandling av sakene ikke gitt noen gradering av alvorlighetsgraden, og har heller ikke sett det som sin oppgave å vurdere om det foreligger brudd på likestillingslovens bestemmelser om seksuell trakassering. Partiet har derfor ikke trukket en slik konklusjon.

Med andre ord vil ikke partiet konkludere med om likestillingsloven er brutt eller ikke.

- Ser frem til godt samarbeid

Partiet har forholdt seg til partiets retningslinjer slik de var utformet i 2017, og formidlet i pressemelding av 25. januar 2018 vår konklusjon om at disse var brutt. Varslere ble orientert om dette og vi anser sakene som ferdigbehandlet og avsluttet. Utover det har vi ikke behov for å karakterisere hverken sakene eller deg, og vi har ønsket å kommunisere konklusjonene på en nøktern måte.

Deretter får Giske en forsikring om at han er ønsket tilbake:

Vi ønsker å bidra til at du kan utøve dine verv og finne din plass i partiets arbeid på en god måte, i og utenfor stortingsgruppa, og ser fram til godt samarbeid om dette. Det er ikke noe som i dag står til hinder for din fulle deltakelse i partiet.

Giske kommenterer svaret til sine foresatte slik:

- Jeg mener fortsatt at partiet burde tatt sakene opp til ny behandling, men tar til etterretning at partiets svar innebærer at det ikke vil skje. Samtidig ser jeg det som viktig at partiet presiserer at de ikke har «sett det som sin oppgave å vurdere om det foreligger brudd på likestillingslovens bestemmelser om seksuell trakassering. Partiet har derfor ikke trukket en slik konklusjon».

Jeg setter også pris på at partiet slår tydelig fast at: «Vi ønsker å bidra til at du kan utøve dine verv og finne din plass i partiets arbeid på en god måte, i og utenfor stortingsgruppa, og ser fram til godt samarbeid om dette. Det er ikke noe som i dag står til hinder for din fulle deltakelse i partiet.»

Jeg ser frem til å gå fullt inn i arbeidet i stortingsgruppa, på grasrota i parti og fagbevegelse rundt om i landet og i Trøndelag, og til å bidra for fullt i arbeidet for mindre forskjeller, like muligheter for alle og et samfunn med samhold og sterke fellesskap, skriver Giske på Facebook.