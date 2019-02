Hoderisting i Venstre etter Grande-kritikk

Perfekt for en helg: Tre grunner til å besøke Belgias mest romantiske by

– Her er det ikke bare kokt suppe på en spiker, men spikeren er det ikke noe igjen av, sier Petter Toldnæs i Agder Venstre til NTB.

– Jeg opplever ikke at det er noe bredt opprør. Det tegnes et bilde av en situasjon og en leder som jeg ikke kjenner igjen, sier fylkeslederen.

– Dette er ikke en kritikk som landsstyret stiller seg bak. Jeg synes dette er trist og urettferdig. Dette stemmer ikke med min virkelighetsoppfatning, sier landsstyremedlem Inger Noer til NTB.

Kritikk fra distriktene

NRK meldte torsdag at flere lokalpolitikere i partiet har sendt brev til partiledelsen med kritikk av både den og partiets politikk, særlig i distriktene.

Blant dem er Bjørn Mathisen, tidligere lokallagsleder i Kvæfjord i Troms. Han sier til VG at partileder Trine Skei Grande bør gå av.

– Når man kommer så langt som nå, tror jeg at man har kjørt seg fast i et spor. Det trengs nye koster i partiledelsen og et skifte av partilederen. Jeg tror ikke vi vil klarer å endre situasjonen med Trine. Hun har gjort en god jobb i mange år, men jeg tror tiden har kommet for å tre til side, sier han.

Tidligere Venstre-ordfører i Lødingen, Bjørn Hegstad, er også blant kritikerne.

– Jeg føler at mitt eget parti er med på å bygge ned Distrikts-Norge, spesielt etter at vi gikk inn i regjering, sier han.

Slår ring

Som svar på kritikken tok fylkesleder i Trøndelag Venstre, Torgeir Anda, initiativ til et opprop som slår ring om Grande. På to timer samlet han inn nær hundre underskrifter, skriver TV 2.

I helgen holder Venstre landsstyremøte, der blant annet programmet for landsmøtet i mars, står på dagsordenen.

– Kritikken mot Grande vil kanskje bli et tema, men det står ikke på programmet, sier Toldnæs, som samtidig erkjenner at partiet har utfordringer når det gjelder oppslutningen. På meningsmålingene så langt i februar, en måned før partiet holder landsmøte, får Venstre et snitt på 3 prosent, ifølge nettstedet pollofpolls.no.

Snakker om arvtaker

Ifølge NRK snakker profilerte Venstre-folk nå åpent om hvem som kan overta etter Grande. Hun gjør det på sin side klart at hun ikke vil trekke seg.

– Når man er partileder i Venstre, må man tåle en støyt, og det tåler jeg. Jeg ble valgt til leder enstemmig for noen måneder siden og skal ha den jobben i ett og et halvt år til, sier hun til VG.

Til Dagbladet sier partilederen at hun ikke har problemer med at hennes partifeller mener at hun har «mistet fotfestet».

– Venstre blir aldri et så strømlinjeformet parti at alle er enige om alt. Det må jeg selvsagt akseptere, sier Trine Skei Grande.