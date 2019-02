Håkon Einarsve tar over etter AUF-Hole

Han var en stigende stjerne i Ap. Så mente noen at han hadde kalt et medlem for bitch

Han har vært med i AUF siden 2011, de siste årene som nestleder under Julie Indstad Hole.

- Etter å ha vært med i AUF så lenge, har jeg et stort engasjement for å fortsette. Vi er inne i et valgår, og jeg vi vil sikre at alle ungdommer får en god skolehverdag, nok lærlingplasser og tilgang til helsesøster. Min jobb er å være med og kjempe for ungdommen, sier Einarsve, som går sisteåret på videregående skole.

Han sier det var en enstemmig innstilling på han som ny leder, og at han ble valgt enstemmig.

Oljekampen viktigst

AUF samlet seg til årsmøte i Kimen kulturhus på Stjørdal i helga. Der vedtok de et program som heter «Generasjonskampen».

- Det handler om å sørge for økonomisk likhet i samfunnet, nå klimamål og bevare demokratiet, blant annet for å unngå å få et nytt 22. juli. Det er det jeg og hele laget sammen skal jobbe med nå, sier Einarsve.

Den aller viktigste kampen mot moderpartiet Ap, mener han er debatten om oljenæringa i Norge.

- Vi kan ikke la oljelobbyistene få definere den debatten. Det tåler ikke klimaet og miljøet. Vi har få år på oss, og oljenæringa må utfases på sikt, sier han.

Vil ikke kommentere

Den siste uka har mye handlet om et varsel mot tidligere nestleder Leon Bafondoko. Einarsve ble også dratt inn i saken, siden Bafondoko mente at varselet handlet om en maktkamp for at Einarsve skulle bli valgt til ny leder av AUF Trøndelag.

- Jeg har ikke innsyn i den saken, og det blir feil av meg å kommentere på dette. Det er det generalsekretæren som må svare for, sier Einarsve.

Ellen Reitan ledet valgkomiteen som satte Einarsve på topp. Hun sier Einarsve var den eneste de fikk innspill på som ny leder.

- Han er en meget god kandidat. Han gjorde et godt intervju og fremsto som en veldig kompetent lederkandidat, sier Reitan.