Trondheim har fått to nye humorscener. En av dem ligger i et industriområde

- I januar ble jeg likestillingsminister. Og jeg må bare si med en gang: Det handlet ikke et øyeblikk om at noen skulle slippe gå i Pride-paraden. Det handlet om at Venstre gikk inn i forhandlingene med et sterkt ønske om å ta ansvar for og ledelse på et usedvanlig viktig felt. Og det fikk vi til, sa Grande etter å ha blitt tatt imot med jubel og stående applaus.

Hun trakk også fram metoo-kampanjen, og varslet et nytt lovforslag.

- Det har gått halvannet år siden metoo brøt løs. En revolusjon som endelig klarte å synliggjøre hvordan skjeve maktstrukturer, særlig i arbeidslivet, systematisk kan åpne for seksuell trakassering mot kvinner, sa Grande.

Hun fortsatte med å takke alle de som har stått fram med sine metoo-historier.

- Til alle dere som sto fram, vil jeg si: Takk for motet deres. Takk for at dere sto fram. Og til helsike med dem som kjempet mot dere, sa Grande til jubel og lang applaus fra salen.

Venstres landsmøte Venstre ble stiftet i 1884 og er Norges eldste parti. Partiets ideologi er sosialliberalisme.

Trine Skei Grande har vært leder siden 2010 og ble i fjor gjenvalgt fram til 2020. Det samme ble nestlederne Ola Elvestuen og Terje Breivik.

Partiet inngikk en samarbeidsavtale med Høyre og Frp etter valget i 2013. Venstre fikk 4,4 prosent oppslutning og åtte representanter ved stortingsvalget i 2017. I januar 2018 gikk Venstre inn i regjering sammen med Høyre og Frp. Ett år senere kom også KrF inn.

Nå sliter partiet stort på meningsmålinger, både nasjonalt, i Trøndelag og i Trondheim.

210 delegater er samlet til landsmøte denne helga. Partiet skal behandle forslag om lokalpolitikk og nytt prinsipprogram, samt flere politiske uttalelser.

Et forslag om at partiet heretter skal ha landsmøte annethvert år på høsten, i stedet for hvert år på våren, skal også behandles.

Landsmøte på Hell

