- Vil ikke kunne samle KrF

Saken oppdateres.

– Jeg har gitt beskjed til valgkomiteen at jeg er villig til å påta meg den oppgaven partiet skulle be meg om, sier Kjell Ingolf Ropstad.

Ropstad halte i land den knepne regjeringsseieren fra sittende partileder Knut Arild Hareide.

Nå blir han trolig partileder. Kilder berefter at valgkomiteen vil innstille på ham når de tirsdag etter middag legger frem sin innstilling.

Ropstad selv bekrefter nå at han vil ta jobben.

- Jeg gleder meg uansett til å få realisert KrFs gode politikk og være en del av teamet som bygger partiet fremover, sier Ropstad til NTB.

Ny KrF-ledelse skal velges på partiets landsmøte 26.–28. april i Stavanger.

Skuffelse

Nyheten om at Ropstad er valgkomiteens fortrukne valg blir tatt i mot med skuffelse og glede.

Tidligere nestleder, men nå utmeldt KrF-topp Odd Anders With, er ikke overrasket over valget.

- Nei, dette er ikke så overraskende. Selve ledervalget anser jeg som et internt anliggende når jeg selv er utmeldt. Men jeg vil si på generelt grunnlag at ingen partileder kan samle et parti med sentrumstema ved å stille opp i regjering med ytterste fløy. Og daglig legimitere Frp-verdier, sier With.

... og lettelse

Sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug sto sammen med With på rød side.

Nå er hun likevel lettet over valgkomiteens arbeid.

- Kjell Ingolf vil gjøre en god jobb som partileder.

Organisasjonen har gitt innspill og valgkomiteen har gjort sin vurdering. Jeg stoler på at valgkomiteen har lyttet til innspillene og gjort gode vurderinger, sier Bjørkhaug.

Hun legger ikke skjul på at hun hadde ønsket seg en annen partileder.

- Jeg har sjøl tatt til ordet for at man burde funnet en kandidat som ikke har vært så profilert i rettningsvalget. Jeg er jo uenig med hans valg og strategi.

Bjørkhaug tror tror likevel at Ropstad nå kan samle laget.

Enstemmig

KrFs gruppeleder i Trondheim, Geirmund Lykke, var også profilert på rød side i partiet.

Han har sittet i valgkomiteen.

- Jeg stiller meg bak det enstemmige forslaget, skriver Lykke i en sms til Adresseavisen.