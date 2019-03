Høyre-vedtak om p-piller og «rumpereklame» møter motstand

Brexit kan bety krig eller fred for de som bor her

Saken oppdateres.

I Unge Høyre sto jubelen i taket da Høyre overraskende og med stort flertall på landsmøtet lørdag sa ja til at jenter under 16 år skal få gratis prevensjon, og at det skal innføres forbud mot reklame for skjønnhetsoperasjoner, såkalt «rumpereklame».

Imidlertid er det langt fra sikkert at Høyre vil få vedtakene gjennom i regjering.

Sier nei

Både KrF og Frp sier nemlig nei til å gi unge jenter gratis prevensjon.

KrFs Geir Jørgen Bekkevold, som leder helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, peker på at de ønsker å holde fast ved den seksuelle lavalderen på 16 år.

– Den er ikke minst satt for å beskytte barn og unge mot uønsket seksuell atferd og press, påført av andre, sier han til NTB.

I stedet for gratis prevensjon ønsker KrF å øke kvaliteten i seksualundervisningen i skolen, med mer vekt på å sette grenser, ta gjennomtenkte valg og respektere andres seksualitet, sier Bekkevold.

Heller ikke helsepolitisk talsperson i Frp, Åshild Bruun-Gundersen, lar seg begeistre av tanken.

– Så lenge den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år synes jeg ikke det er naturlig å diskutere å gi gratis prevensjon til jenter som er yngre. Frps utgangspunkt er uansett at folk må betale for prevensjonen sin selv, framholder hun.

Skiller lag

Når det gjelder forbud mot reklame for kosmetiske operasjoner, skiller imidlertid de to partiene lag.

– KrF er veldig glad for at Høyre tar til orde for dette. Dette vil vi støtte fullt ut, sier Bekkevold.

Bruun-Gundersen har stikk motsatt syn.

– Fremskrittspartiet mener at det skal være tillat å reklamere for lovlige tjenester og produkter i Norge, sier hun.

Venstre støtter på sin side begge Høyre-vedtakene.

– Jeg er positiv, sier Venstre-leder Trine Skei Grande, som lørdag avla en visitt på Høyres landsmøte på Gardermoen.

Dermed er tre av fire regjeringspartier for et forbud mot «rumpereklame».

Spenning om forsvar

Søndag er siste dag av landsmøtet. Mest spenning er det knyttet til hva landsmøtet vil falle ned på når det gjelder bevilgninger til Forsvaret.

Oslo Høyre har lagt fram forslag om at man bør sikre disiplin i forsvarsbevilgningene – også i tider med lavt spenningsnivå – gjennom å etablere og opprettholde en handlingsregel om at Norge setter av minst 2 prosent av BNP til forsvarsformål innen fem år.

Det har imidlertid statsminister og Høyre-leder Erna Solberg sterkt advart mot. Hun mener dette vil bli for kostbart for Norge.

– Det har vi ikke økonomisk handlingsrom til, selv om vi ikke gjorde noe på andre områder. Det gapet er vanskelig å tette. Det er omtrent 20 milliarder, slo Solberg fast tidligere denne uka.