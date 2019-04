Følg KrFs landsmøtetale her

Saken oppdateres.

LANDSMØTE I KrF

Etter at Arild Hareide trakk seg som en følge av det blå veivalget, er det Bollestad som konstituert leder som holder åpningstalen til landsmøtet. Men dette blir også hennes siste landsmøtetale for denne gang.

Allerede lørdag velger partiet den blå hærføreren Kjell Ingolf Ropstad som partileder.

Han skal imidlertid ikke i ilden som partileder før søndag.

Pappaperm og partivedtekter

Landsmøtet til KrF skal gjøre en rekke politiske vurderinger – og velge nytt sentralstyret.

Mens partileder Kjell Ingolf Ropstad blir valgt uten motkandidat, er det ventet hardere kamp om plassene tikl sentralstyret. Møre og Romsdal KrF vil ha fast plass i sentralstyret etter åtte år på utsiden, og peker på plassen til Karin Bjørkhaug fra Trøndelag KrF.

Blant sakene det er ventet har debatt om er synet på pappaperm. Et forslag til helgens landsmøte går ut på å vrake hele fedrekvoten. KrF vedtar lørdag et nytt lokalpolitisk manifest.

Det er også ventet hard debatt om nye organisasjonsregler for partiet. Flere store fylkeslag har lagt inn forslag som vil svekke representasjonen til de mange mindre fylkeslagene.

LES MER: Vil ha sentralstyreplassen til Trøndelag KrF

Parkert under sperregrensen

KrF har hatt en strevsom vinter. Veivalgsstriden har parkert partiet under sperregrensen. For sjette måned på rad ligger partiet under sperregrensen i Poll of Polls oppstilling av gjennomsnitt av nasjonale meningsmålinger på stortingvalg.

Påtroppende leder Kjell Ingolf Ropstad tok denne uken til orde for et mer kristent KrF for å bedre oppslutningen.

Ropstad viser til Kristdemokraternas (KD) fremgang i Sverige. Etter fire år under sperregrensen fikk KD 6,3 prosent i valget fjor. Nå får KD over 10 på målingene.

LES MER: - Vi som tapte sidevalget må ikke oppleve at vi ikke lenger skal spille en rolle

Advarte mot kristenkonservatisme

Under Ebba Busch Thors ledelse har KD markert seg som et tydeligere konservativt parti med klare kristne røtter.

- Hennes suksessoppskrift var tydelighet på det kristne verdigrunnlaget. Hun løfter også frem familien. Det er inspirerende å se at KD og Ebba gjør det så godt, sa Ropstad til Aftenposten denne uken.

Gruppeleder og kommunalråd for KrF i Trondheim, Geirmund Lykke, er skeptisk til en dreining mot kristenkonservatisme.

- Kristne verdier og tradisjoner, og troens plass skal være viktig i KrF. Men som parti bør vi ikke forsvare en bestemt teologi eller at partiet skal ha teologiske avklaringer. For et parti som har fjernet bekjennelsesplikten blir det feil, sa Lykke til Adresseavisen torsdag.