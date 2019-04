- Vi skal ikke la hvem vi samarbeider med bestemme hvem vi er

Nye oppgaver for brannfolk: - Folk har sluttet fordi det oppleves for krevende

Saken oppdateres.

LANDSMØTE I KRF

Det var en spent Kjell Ingolf Ropstad som søndag formiddag gikk på talerstolen og holdt sin første partiledertale.

Han tok utgangspunkt i sitt eget liv som småbarnspappa da han innledet om KrFs som Familiepartiet.

- Det skal merkes at KrF er i regjeringen fordi vi tror på familiene, sa Ropstad - og varslet at regjeringen nå vil starte arbeidet med en ny familiepolitikk.

Hente fra venstresiden

Ropstad har allerede varslet at partiet kan kapre velgere på å distansere seg fra venstresiden.

Under sin landsmøtetale på Sola søndag, staket han ut en retning som tydeliggjør forskjellene.

– Det er ikke bare unge som kan kjenne på det man kaller «generasjon prestasjon», det er jammen mye «familie prestasjon» også. Noen politikere vil da svare med å flytte ansvar fra familien til det offentlige, advarte Ropstad.

– Dramatisk

Han fortsatte med å ramse opp eksempler på politikk som tydelig kan klistres til norsk venstreside:

– De vil at alle barn skal gå i barnehagen når de fyller ett år og at kontantstøtten skal fjernes. At foreldrepermisjonen skal deles helt likt mellom mor og far. At det skal innføres heldagsskole. At fritidsaktiviteter skal flyttes fra frivilligheten over i skolen. At skolen skal lage maten, og ikke foreldrene, sa Ropstad.

Han understreket at forslagene kommer med gode intensjoner, men omtalte den samlede effekten av dem som dramatisk.

– Resultatet blir at staten overtar og fellesskapene og frivilligheten forvitrer. Resultatet blir styring av familiene og ikke styrking, sa Ropstad til stor applaus fra salen.

Klar for klimakamp

Som en motsats til dette, trakk Ropstad fram noen eksempler på KrFs «visjon om å skape et varmere samfunn».

– Det betyr et samfunn der ingen sorteres bort før de er født og ingen stemples ut når de blir gamle. Et samfunn der vi bryr oss om hverandre. Tar ansvar for hverandre. Et samfunn der ungene får en trygg oppvekst. Der eldre behandles med verdighet, sa han.

Den ferske partilederen gikk på talerstolen kort tid etter at KrF vedtok en resolusjon med tiltak for at Norge skal omstilles fra olje- og gassnæring til mer klimavennlig industri.

– Vi skal ikke se våre egne barn eller barnebarn i øynene og prøve å forklare hvorfor vi ikke handlet. Vi må aldri la de måtte si at når det kom til klima, så var både mamma og pappa pingler. KrF-ere, vi skal være modige, sa Ropstad.

Krevende

I talen oppfordret Ropstad partifellene om å tro på KrFs politiske prosjekter.

- Vi skal ikke la andre bestemme hvem vi er. Vi skal ikke la hvem vi samarbeider med bestemme hvem vi er. KrF er det kristendemokratiske sentrumspartiet som løfter menneskeverdet. Nestekjærligheten. Forvalteransvaret, sa Ropstad til jubel fra landsmøtesalen.

Men Ropstad var også tydelig på at KrF er i en vanskelig situasjon.

- Det blir ingen enkel vei. Og vi har et krevende halvår foran oss, sa han i sin avslutning.

