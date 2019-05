- Det er en skremmende trend vi ser i Oslo, og det kan skje i Trondheim også

Saken oppdateres.

Siv Jensen gikk på scenen klokken 14.00 - følg talen her.

Frp-lederen åpnet landsmøtetalen med å feire sitt eget 50-årsjubileum og ved å hylle sine partikolleger i landsmøtet på Gardermoen.

– Det å stå foran dere er for meg fylt med langt mer ærefrykt enn å håndtere opposisjonen på Stortinget, mediene, eller embetsverket i departementet. Det sier jeg ikke ut av manglende respekt for dem, men av enorm respekt for dere, sa Jensen.

I landsmøtetalen delte partilederen tanker om Fremskrittspartiet i en mer historisk sammenheng, snakket om kjente Frp-saker som fargefjernsyn, telemonopol og innvandring, og sa at fremtiden skapes av politikere som krever forandring.

Jensen sa at Frp aldri skal gi etter for totalitære og undertrykkende krefter.

– Frihetskampen er viktigere enn noen gang, og vi tør å si det rett ut – det er noen verdier som er bedre enn andre, sa Jensen.

Hun understreket viktigheten av at kvinner får bestemme over egen kropp, hvem de skal gifte seg med, og at kvinner er like mye verdt som menn. Ifølge Jensen er verdisett som ikke tar dette standpunktet, ikke like mye verdt som vestlige frihetsverdier.

– Vi kan ikke ha politikere som stikker hodet i sanden og unnskylder våre verdier, sier Jensen.

Frykter Oslo-trend til Trondheim

Hun snakket også om - og advarte mot- kriminalitetsutviklingen i Oslo. Jensen er redd Oslo vil miste kontrollen.

– De siste årene har vi sett en negativ utvikling i Oslo som bekymrer meg. Vi har vært vitne til flere skyteepisoder, grov vold og kriminalitet på åpen gate. Jeg er bekymret for tryggheten til folk.

Jensen sier Oslo-politiet forteller om episoder med ungdommer ned i 14–15 årsalderen som truer folk med kniv og at det har blitt mer dagligdags.

– Bare de to første månedene av året har det vært 22 knivstikkinger i Oslo, en dobling fra året før. Bare én av de unge gjengangerne hadde to etniske norske foreldre. Da har vi ikke bare et ungdomsproblem, men et alvorlig integreringsproblem, uttalte Jensen.

– Hovedstaden vår er en tryggere by enn andre byer av denne størrelsen i Europa. Men klokken tikker. Andre storbyer har vært på det stadiet der Oslo er nå, men har mistet kontrollen. Det er en skremmende trend vi ser i Oslo, og det kan skje i andre norske byer. Bergen, Stavanger, Trondheim – hvis vi ikke lykkes, sa Jensen.

Hun sa at det er altfor mange ungdommer med innvandrerbakgrunn i kriminalstatistikken, og ba foreldrene gå i seg selv og passe bedre på barna sine.

- Flere politifolk på nett

Hun mener det ikke lenger holder med politi i gatene, og krever flere digitale politifolk, blant annet for å sikre barn mot overgrep.

– Barn som vokser opp i dag har helt andre utfordringer. Nå foregår ikke overgrep bare som blotting på gatehjørner og bakgater, sa Jensen i sin tale til Fremskrittspartiets landsmøte fredag.

– Nå foregår dette også på internett, på mobiltelefonen, i sosiale medier. Overgriperne har flyttet seg fra bakgater til skjermen, inn på gutte- og jenterommet, sa Jensen.

Hun viste - med forferdelse - til at en mann nylig ble tiltalt for nettovergrep mot 250 barn mellom 9 til 15 år.

Jensen fortalte også at hun besøkte Kripos sammen med Frps justisminister Jøran Kallmyr i forrige uke.

– De forteller om stadig økning i nettovergrep mot barn. Nå må vi ha digitale politifolk, som sammen med barnevern, skole, barnehage og andre etater, beskytter barna våre, sa Jensen, som brukte anledningen til å forsvare politireformen.

– Kripos sa det til meg: De trenger svært avansert teknologi og kompetanse for å ta overgriperne. Vi kan ikke forvente at et lite lensmannskontor skal ha slik kompetanse, sa hun.

Frp-topp i Trøndelag: - Null sympati for IS-kvinner

Snu hver stein mot familiegjenforening

Tidligere i uken var hun klar på at hun ikke ønsket IS-kvinnene tilbake til Norge,. Dette gjentok hun i talen, og var klar på at partiet skal snu hver stein og sørge for at det ikke skal gis familiegjenforening for dem som har valgt å slutte seg til IS.

- Vi skal ta initiativ til å trekke tilbake både permanente og midlertidige oppholdstillatelser, sa hun.

– Dere har vendt Norge ryggen, og det får dere ta konsekvensene av. Dere deler ikke våre verdier. Dere har begått grusomme og umenneskelige handlinger. Dere er fundamentalister, og dere er ikke velkommen tilbake til Norge, slo hun fast og ble møtt med kraftig applaus fra salen.

Svake målinger

Når Fremskrittspartiet samler troppene til helgens landsmøte, skjer det etter partiets svakeste måned på meningsmålingene på over fire år.

Frps gjennomsnitt på de nasjonale målingene i april i år var på 10,6 prosent. Ikke siden mars 2015 har partiet ligget lavere. Da fikk Siv Jensen og hennes partifeller støtte fra 10,4 av de spurte i gjennomsnitt.

Med unntak av denne bunnoteringen for vel fire år siden har ikke Frps oppslutning vært svakere i noen enkeltmåned siden nettstedet pollofpolls først publiserte slik statistikk, i januar 2008.

Jubler for Sylvi

Før talen kommenterte hun også Sylvi Listhaugs tilbakekomst i regjering. Listhaug ble fredag utnevnt til eldre- og folkehelseminister.

Jensen legger ikke skjul på at hun håper comebacket til Sylvi Listhaug kan skape ny dynamikk for partiet.

– Hun er en av landets mest populære og modigste politikere, og hun vil stå på for å sikre Frp gjennomslag i regjeringen, sier Frp-leder Siv Jensen.

Hun sier Frp har store ambisjoner for eldreomsorgen.

– Sylvi vil kjempe for at de eldre skal få god mat, valgfrihet i tjenestene og at vi setter nye rekorder i bygging av sykehjemsplasser, sier Jensen.