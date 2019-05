- Det var snøen som falt i fjor

Per tar med Bahareh på Frp-landsmøtet

Per tar med Bahareh på Frp-landsmøtet

Saken oppdateres.

Ett år på «frifot» var nok. Sylvi Listhaug ser frem til å sette seg ned ved kongens bord, men først og fremst til å reise enda mer landet rundt som landets nye eldre- og folkehelseminister.

Det skjer et drøyt år etter at hun måtte forlate posten som justisminister etter en svært kontroversiell post på Facebook - der hun beskyldte Arbeiderpartiet for å bry seg mer om terrorister enn folk flest.

I avskjedstalen karakteriserte hun norsk politikk som «en barnehage» og slo fast at Krf «fullstendig manglet ryggrad».

- KrF tilbake på riktig kurs

Under nøkkeloverrekkelsen i helsedepartementet var tonen blitt en annen:

- Hvordan blir det å sitte i regjering med et KrF «uten ryggrad»?

- Det blir veldig bra. Jeg har vært på Granavollen og utviklet plattformen vi skal regjere på. Jeg opplever Bollestad og Ropstad som flotte politikere, og har samarbeidet med KrFs folk på fagfeltet i Stortinget. Det har gått fint.

- Men er KrF fortsatt uten ryggrad?

- Nei, de er nå rett kurs. De har flagget at de vil stå for kristen og norske verdier, og det klinger bra i mine ører, sa Listhaug på sitt nye statsrådskontor.

Blåser av gamle kontroverser

Listhaug kaller «friåret» etter den kontroversielle avgangen som justisminister som «fantastisk», men innrømmer også at hun var lett å be da hun ble spurt om å returnere som statsråd.

På spørsmål om Listhaug har lært noe av kontroversene som holdt på å sende landet ut i regjeringskrise og førte til hennes avgang, trekker den nye statsråden på skuldrene:

- Det er litt snøen som falt i fjor. Jeg har hatt et fint år. Nå er jeg fult ut klar for å gjøre en innsats som eldrestatsråd.

Mildere konfliktnivå

Listhaug gjør det klart at hun vil fortsette å engasjere seg, men tror hennes hovedfelt vil ha lavere konfliktfaktor.

- Eldreomsorg er et område med større politisk enighet enn innvandringspolitikken. Men jeg kommer til å være meg selv.

At KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan i formiddagstimene sa at han håpet at hun hadde lært noe av det som skjedde i fjor, bekymrer ikke Listhaug.

- Hva er din hilsen til KrF i dag?

- Det er at jeg gleder meg til å samarbeide med KrF, sa Listhaug i det hun fikk prøvesitte den nye ministerstolen.