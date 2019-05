Sandberg ble takket av

Klimavalget 2019: Elin-Marie i FrP mener norsk oljenæring er bra for klimaet Frp-toppen tar heller bussen enn å kjøre egen bil Frp-toppen vil bygge høyt i sentrum for klimaet

Norsk klesmerke tar over Lounge-lokalene Klesmerke tar over disse lokalene i Midtbyen Norsk klesmerke åpner butikk i Trondheim for første gang

Saken oppdateres.

Hun karakteriserte Sandberg som lojal, varm og humoristisk.

Det var under landsmøtemiddagen til Fremskrittspartiet på Gardermoen tidligere nestleder og statsråd Per Sandberg ble hedret og takket for sin innsats for partiet.

Partileder Siv Jensen var tydelig rørt under seansen på scenen i landsmøtesalen lørdag kveld.

– Du gikk alltid i krigen for oss, for partiet og for meg, sa Jensen ifølge VG.

Hun sa at Sandberg har vært hennes nærmeste nestleder.

Landsmøtet på Gardermoen er det første landsmøtet etter at Per Sandberg i august i fjor gikk av både som fiskeriminister og som nestleder i Fremskrittspartiet.

Da hadde det stormet rundt partiveteranen etter at det ble avdekket at han hadde tatt med sin tjenestetelefon på en privat reise til Iran uten å varsle Statsministerens kontor om reisen. Han ble også frarådet mot å gjøre dette av Politiets etterretningstjeneste (PST)

Senere ble det også klart at han hadde gjort det samme på en jobbreise til Kina.

Landsmøtet på Gardermoen er ifølge TV 2 det første på over et tiår uten Sandberg som partinestleder.

Sandberg har vært medlem i partiet siden 80-tallet og ble i 1987 valgt inn i Levanger kommunestyre. I 1997 ble hans Frps første stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag. Han satt på Stortinget fram til 2017, da han ikke tok gjenvalg.

Per Sandberg deltok på landsmøtet sammen med kjæresten Bahareh Letnes.

- Jeg ser frem til å møte både gode partivenner og partifolk jeg har vært uenig med, sa den tidligere Frp-nestlederen og eks-statsråden til Adresseavisen før helgen.

LES OGSÅ: Frps Sivert Bjørnstad har hvit måned midt under landsmøtet