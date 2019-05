- Lærte hvor skjør veiskuldra kan være, men vil gi UP fire prosent av skylda for hendelsen

Saken oppdateres.

Rødt-lederen omfavnet fagbevegelsen da han fredag morgen gikk løs på sin partiledertale for landsmøte på Alna i Grorudalen på Oslo øst.

- Trygghet i arbeidslivet, velferdsstaten, at vanlige folk skal ha noe å si. Hadde det ikke vært for fagbevegelsen ville vi stått uten. Fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen – eller arbeiderbevegelsen, som Gerhardsen ville sagt – er det kjæreste vi har, sa Moxnes fredag morgen.

Inviterte Jensen hjem til mor



Trenden for partilederne som har holdt landsmøtetaler i vår har vært å gjøre det personlig.

Moxnes lå ikke tilbake for dette - og innledet talen med å snakke om morens 40 år som fulltidsansatt i barnehage og eldreomsorg.

– Hun er den sterkeste jeg kjenner. Men hun er også en av de mest sårbare. Ryggen er dårlig, kneet har hun skiftet ut to ganger, hun lever med kroniske sykdommer. Jobben gjorde henne nedslitt og utslitt, sa han.

Han slo fast at det var folk som hans mor som ble rammet av regjeringens politikk.

– Det er folk som mamma som rammes av regjeringens politikk. Når de strammer inn på trygdene. Kutter i pensjoner, kutter i sosialhjelp og kutter i arbeidsavklaringspenger, fremholdt Rødt-sjefen, før han kom med sin invitasjon:

– Jeg har en utfordring til finansminister Siv Jensen: Bli med hjem til moren min og fortell henne hvorfor det er rettferdig at de uføre skal betale for skattekutt til de rikeste. Da vil du få noe å bryne deg på!

- Fagbevegelsen sikrer velferd

Moxnes slo fast at hans mor minner om hvor sårbare man er.

- Og hvor avhengige vi er. Av hverandre – og av at det finnes en velferdsstat. Der du får den hjelpa du trenger, også om du ikke er rik. Hadde helsa hennes vært prisgitt størrelsen på lommeboka, så ville det vært dårlig stelt.

Moxnes slo fast at Arbeiderbevegelsen har gitt vanlige familier trygghet, frihet og verdighet. Og mulighet til å holde hodet høyt hevet.

- Og der høyrepolitikken lukter sur melk etter seks år i regjering, går samhold aldri ut på dato. Solidaritet skaper sterke samfunn, tordnet Moxnes til en jublende landsmøtesal.

Nytt prinsipprogram

Rødt vedtok mot et stort mindretall torsdag kveld at partiet skal vedta nytt prinsipprogram i løpet av helgen.

Mindretallet vil bruke lenger tid, og vil ikke uten videre ta ut begreper som «kommunisme» og karakteristikker som «pamper» og åpne for privat eiendomsrett.

Moxnes har sagt at dette er eksempler på gammelt stammespråk som sperrer for nye tilhengere.

- Noen er sikkert mest spente på hva Rødt skal vedta i prinsipprogrammet denne gangen. Jeg vil sitere tidligere Arbeiderparti-formann Reiulf Steen: «Når et parti ikke lenger har et ideologisk ankerfeste, vil det ende opp som partiet Venstre.» Og legge til at det snart er førti år siden Arbeiderpartiet vedtok et prinsipprogram sist, sa Moxnes.

Rødt-lederen vil at partiet skal «forsvare folkestyret, lokalt og nasjonalt, mot ytterligere flytting av makt oppover og vekk fra folk. Vi skal også jobbe for mer åpenhet og demokrati – borgerforslag, folkeavstemninger».

- Vi skal jobbe for et samfunn med mennesker, ikke profitt, i sentrum. Dette er sosialisme for oss. Og nå må Civita og Siv Jensen høre etter: Sosialisme uten demokrati er overhodet ikke sosialisme, sa Moxnes.

Moxnes gjentok kravet om at partiet må distansere seg fra begreper som "kommunisme".

- For fem år sida slo vi ettertrykkelig fast Rødts demokratiske prinsipper i programmet. Men mye var fortsatt ganske krøkkete formulert. Etter behandlinga på dette landsmøtet håper jeg vi kan gå ut til tillitsvalgte og kolleger på jobben, venner og familie, og stolt vise fram våre sosialistiske prinsipper – på en måte de kan kjenne seg igjen i, sa Moxnes til passe avmålt applaus fra salen.

På hugget

Rødt er på sterk opptur, ikke minst i byene i Norge. De to siste årene har Rødt opplevd en nærmest eksplosiv økning fra 3000 til nesten 8 000 medlemmer.