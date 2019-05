MDG til krig for bompenger

Bjørgvin Thorsteinsson slutter som sjef for Olavshallen

Mens landet koker av bompengemotstand og holder Miljøpartiet De Grønne landsmøte ved den nedlagte hovedflyplassen på Fornebu. Landsmøtet åpnet med demonstrerende barn og ungdommer som kom rett fra demonstrasjon ved Stortinget.

- Erna må gå, klimahandling nå, ropte ungdommene.

- Vi ønsker oss en framtid, sa deres talsperson, Penelope Lea.

Følg landsmøtetalene til partiets talspersoner Une Aina Bastholm og Arild Hermstad her klokken 14.

Storm om vind

MDG har lagt opp til å gjøre som mange av de andre politiske partiene denne landsmøtevåren; nemlig si nei til vindkraftutbygging på land – og heller omfavne ulike varianter av vindkraft til havs.

Men selv om en rekke sentrale MDG-politikere – inkludert partiets talspersoner – går for å sterkt begrense vindkraft på land, vil de unge i partiet sørge for at det blir en stormfull vinddebatt før den siste resolusjonen er vedtatt søndag formiddag.

– Vi kan ikke si nei til fornybar energi, sa Grønn Ungdoms talsperson Teodor Bruu da han og talspersonene i MDG møtte pressen før landsmøtet.

Forslaget om å begrense vindkraftutbygging på land og konsentrere den til områder hvor det alt er utbygget industri, skal behandles på partiets landsmøte i helgen.

Norge må bidra

Sakens kjerne er hvorvidt klimaeffekten fra landbasert vindkraft, i form av fornybar energi, er verdt betydelige kostnader i form av naturinngrep.

MDG skal i helgen behandle både en resolusjon om vindkraft og naturvern – og en resolusjon om nullvisjon for tap av biologisk mangfold.

– Vi kan ikke bli så opptatt av egne fjellknauser, at vi glemmer det store bildet, advarer Bruu.

Han slår fast at om man skal ha nullutslipp i 2050 uten å sende millioner av mennesker på klimaflukt, må verden produsere fire til fem ganger så mye fornybar energi som i dag

– Det er en enorm oppgave og krever at alle land gjør sitt. Vårt beste bidrag er vindkraften, sier han til.

Sikter mot fire storbyer

MdG går inn i et landsmøte og et valg til høsten med sitt beste utgangspunkt noen sinne. 2015 ble partiets store nasjonale gjennombrudd, med 4,2 prosent i kommunevalget og 5 prosent i fylkestingsvalget.

- Vi ligger høyere i oppslutning nå, før valgkampen starter, enn resultatene i rekordvalget 2015. Vi er gode i valgkamp, jeg er sikker på at vi kommer til å løfte oss, sier partiets talsperson Une Aina Bastholm.

MdG stiller i år med kommunelister som dekker 90 prosent av befolkningen.

Bastholm peker spesielt på Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø.

– Målet vårt er å få inn over 300 folkevalgte og komme inn i alle fylkesting, sier Bastholm.

– Vi har vedtatt at vi går til valg på å prøve å komme i maktposisjon i Trondheim og Oslo, hvor vi er i dag, men også i Tromsø og Bergen.

Mat og vind

I tillegg til å vedta valgløfter i forkant av høstens lokalvalg, skal MDG behandle i alt sju resolusjoner.

Resolusjoner om hva Norge skal leve av etter oljen, en bedre skolestart og matpolitikk ble plukket ut til behandling av partiledelsen på forhånd.

Samtidig har partiet stemt fram fire resolusjoner til behandling, nemlig forslag om nullvisjon for tap av biologisk mangfold, klimabelønningsordning, vindkraft og naturvern og klimakutt i kommunene.