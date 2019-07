Støre: – Har ikke behov for å bli belært av Høyre om skatt

Per Sandberg hinter om overgang til et nytt parti

Saken oppdateres.

– I valgkampen lovte Støre å øke skattene med 15 milliarder. Siden den gang har Arbeiderpartiet kommet med nye løfter. Penger vokser ikke på trær. Så hvor mye utover 15 milliarder kroner har Støre tenkt å øke skattene med? spurte Høyre-nestleder og kunnskapsminister Sanner tidligere denne uken i VG.

Valgkampen er i gang for alvor, og Støre startet i helgen sin sjarmoffensiv i Stavanger – en by hvor Høyre har sittet med makten siden 1995. Et sentralt tema i Støres budskap er økte skatter for å kunne finansiere partiets løfter.

– Jeg har ikke behov for å bli belært av Høyre om triksing av tall i budsjetter etter fjorårets store debatt om vi skulle gå rett i pensjonsfondet til ungene våre, og utenom budsjettene, for å betale for ny fregatt eller nytt regjeringsbygg. Mange av våre forslag i kommunevalgkampen slår ikke hardt inn på budsjettene, sier Støre til VG.

Ap-lederen slår fast at partiet har et alternativt budsjett for 2019 på om lag ni milliarder kroner mer enn flertallsregjeringen.

– Det betyr at vi ligger langt under det vi har åpnet for. Det blir ingen endring i dette. I 2021 skal vi avklare skatteopplegget fram til 2025. Men Ap mener at de med sterkest skuldre kan bidra med noe mer. Når mediene skriver at det gjelder sånne som meg, så kan jeg nikke til det. Ja, vi kan bidra med noe mer, sier han