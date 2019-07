- Ansatte er redde for represalier og tør ikke å si ifra

Her er RBKs fem grep for å sikre nytt Europa-eventyr

Saken oppdateres.

Ansatte og enhetsledere har fortalt Sletten om for lav bemanning i eldreomsorgen i Trondheim. Ansatte ved 10 av de 19 sykehjemmene forteller at det eksisterer en fryktkultur. Ap har hatt ansvaret for eldreomsorgen i 16 år og har de siste to kommunevalgene lovet storsatsing på de eldre.

Se hva som skjer når de to hovedmotstanderne før årets kommunevalg duellerer om eldreomsorgen i Trondheim i videovinduet over.

Saken har skapt stort engasjement.

Blir het sak i valgkampen

- Absolutt alle forteller at de er for dårlig bemannet, forteller Sletten innledningsvis.

- Trondheim er langt ifra Norges beste by å bli gammel i, sier Sletten.

- Da vi tok over i 2003 måtte eldre ut av Trondheim kommune for å få plass i det hele tatt, kontrer Trønsdal ute i debatten. Hun kommer også med en ny lovnad ved slutten av debatten.



