Avlyser og forhandler

Saken oppdateres.

De siste dagene har regjeringspartiene forgjeves forsøkt å bli enige om den nye bompengeskisse. Mens Frp ga sitt klarsignal søndag, har Venstre nektet å gå med på skissen som Solberg la frem forrige helg.

Venstre har lagt en rekke nye krav på bordet, men Frp har slått fast at ikke vil forhandle mer.

Statsminister Erna Solberg har derfor denne uken ført separate samtaler med KrF og Venstre på den ene siden og Frp på den andre.

Avlyser Trondheim

Fredag morgen ble det kjent at statsministeren avlyser sitt valgkampopplegg i Porsgrunn, noe SMK nå bekrefter.

Adresseavisen får nå bekreftet at også Venstres leder Trine Skei Grande avlyser sitt valgkampopplegg i dag.

Etter planen skulle hun besøkt Trondheim i ettermiddag, med arrangementer både ved Rosenborg Teater og med lokale venstrepolitikere i etterpå.

Venstres krav

At partilederne nå holder seg i hovedstaden, tyder på at man er et godt stykke unna enighet.

Til tross for statsminister Erna Solberg har vært tydelig på at «ingen kan stille ultimatum», har Frp-leder Siv Jensen helt siden søndag gjentatt at hun ikke vil forhandle videre med de øvrige tre partiene.

Torsdag kveld ble det kjent gjennom lekkasjer til Aftenposten at Venstre har formulert en serie nye krav for å gå med noen bomskisse.

Onsdag kveld møttes partilederne Venstre, KrF og Høyre i statsministerboligen for nok et krisemøte om bompengestriden i regjeringen. Frp-leder Siv Jensen deltok ikke i møtet.

I statsministerboligen onsdag fikk statsminister Erna Solberg overlevert fire absolutte krav fra Venstres stortingsgruppe:

Nullvekstmålet skal ligge fast.

Ingen flere biler inn til byene (nullvekstmålet) er en forutsetning for å bevilge midler til bomreduksjon.

Men balansen mellom kollektiv og bomreduksjoner må endres. Kollektiv må styrkes mer enn bomreduksjoner sammelignet med det som ligger inne i regjeringsplattformen.

Bomreduksjoner som del av styrkede bypakker kan aksepteres, men må skaleres ned som del av 70-prosenten.

70-prosenten viser til hovedkravet i den mye omtalte skissen - som Frp ga sin tilslutning til søndag - om at staten øker sitt bidrag i finansieringen av storbypakkene fra 50 til 70 prosent.

