KrF vil ha kontantstøtte til eldre

«Lise» var ikke redd for seg selv, men for foreldrene sine

Det viktigste for Hkeem er familien: - Det er for dem jeg ønsker å nå langt

Saken oppdateres.

– Vi trenger et mer fremtidsrettet velferdstilbud, der vi tar utgangspunkt i at folk er ulike og må få velge selv. En kontantstøtteordning vil anerkjenne den rollen pårørende har. Det kan ikke lenger være slik at det bare er ett valg, og at det er den kommunale omsorgen, skriver barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i en epost til NTB.

Han vil at ordningen skal være tilrettelagt for familier som i en kortere eller lengre periode selv ønsker eller må ta seg av sine pleietrengende eldre. Den skal ikke erstatte, men være et supplement til allerede eksisterende ordninger.

– Et godt offentlig tilbud i kommunene vil fremdeles være det viktigste, ifølge Ropstad, som også hevder at en slik modell verken vil være kostbar eller byråkratisk.

– Det må være en forutsetning om at familien selv påtar seg omsorgsoppgaver – i stedet for at det offentlige gjør det. Dette er ikke noe som skal eller vil løse alle utfordringer for familiene eller samfunnet, men jeg tror at for noen vil dette i begrensede perioder kunne være et ønskelig alternativ for noen grupper.

Ropstad ser til Tyskland som har innført en versjon av kontantstøtte og foreslår at en utredning kan se på erfaringene derfra.