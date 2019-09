Ap skolevalgets soleklare vinner

Opptur for norsk volleyball: Slik forklares suksessen

Saken oppdateres.

Høyre er nest størst med 12,9 prosent, mens MDG går kraftig fram og får 10,8 prosent.

Arbeiderpartiet går tilbake 1,6 prosentpoeng fra 27,8 prosent som var resultatet ved forrige skolevalg før stortingsvalget i 2017. Høyre fikk en oppslutning på 15,1 prosent den gang.

MDG kraftig frem

- De unge vil ikke ha kommersialisering i eldreomsorgen, skattekutt og økte forskjeller, sier leder Ina Libak i AUF.

MDG går kraftig fram med 4 prosentpoeng fra forrige skolevalg, da de fikk en oppslutning på 6,8 prosent.

Venstre har også en klar framgang ved årets skolevalg og går opp fra 7,4 til 10,2 prosent. Det er høyere enn partiet noen gang har oppnådd.

- Det er mange som har blitt overrasket over at skolevalget skulle bli en kamp for ytringsfrihet og retten til å fremme sine politiske standpunkter i åpen debatt, men Unge Venstre har stått i stormen med rak rygg, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

De øvrige partiene får denne oppslutningen: Rødt 4,9 (-0,8), SV 9,9 (-0,1), Sp 8,0 (+1,3), KrF 2,3, (-0,8), Frp 8,2 (-2,2) og andre partier og grupper 6,2.

- Jeg tror nok at Arbeiderpartiet kommer til å se dette som et positivt resultat. De har jo hatt en del målinger hvor de har ligget lavt, særlig i byer som Oslo, sier professor Bernt Aardal ved Institutt for samfunnsforskning på Universitetet i Oslo.

Svakt valg av Høyre

Aardal påpeker samtidig at Høyres resultat er lavt.

– Du må tilbake 2005 for å få et svakere resultat ved skolevalget, sier valgforskeren.

MDG har på sin side en sterk vekst sammenlignet med skolevalget i 2017. Også Venstre og Senterpartiet går fram sammenlignet med forrige skolevalg, påpeker han.

