- Dette aksepterer jeg ikke. Det stinker av Frps retorikk

Saken oppdateres.

- Tar du din del av ansvaret, spør Raja statsminister Erna Solberg i en ny kronikk i Aftenposten.

Etter å ha skapt ful splid mellom Frp og sitt eget parti, blitt utskjelt av Frp og fått kritikk av statsminister Erna Solberg, kjører Venstres omstridte Abid Raja løs med en ny dose intern regjeringskritikk.

Raja angrep før helgen Fremskrittspartiets bruk av begrepene båtmigranter og snikislamisering og kalte det «brun propaganda».

Han gjør det klart at han står ved kritikken. I en ny kronikk tirsdag i Aftenposten retter han skytset mot statsminister Erna Solberg – og ber henne klargjøre hva hun mener om.

– Kjære statsminister, dette aksepterer jeg ikke. Nok er nok. Det stinker av Frps retorikk. Det er ingen anstendighet i Siv Jensen og Sylvi Listhaugs ordbruk. Hvilke verdier mener statsministeren at vi skal stå for?, spør Raja.

Utfordrer statsministeren

I den omfattende kronikken navngir han både Sylvi Listhaug og Frp-lederen Siv Jensen.

– I din regjering sitter statsråder, løftet fram med heiarop fra stortingsrepresentanter, som bevisst bruker ord og uttrykk for å tenne en gnist hos dem som mener at «nye landsmenn» i altfor stor grad påvirker det norske samfunnet negativt. Som mener at «nye landsmenn» ikke trosser noe i sin kamp for å gjøre Norge mindre norsk, for hver dag som går, skriver han.

Ba om ro

Lørdag publiserte statsminister Erna Solberg en nøye formulert og balansert uttalelse som ga henholdsvis Frp og Venstre en politisk dask på lanken:

– Jeg er uenig i uttalelsene Frp kom med i valgkampen. Det er likevel feil å hevde at dette er brun propaganda. Frp ikke er et brunt parti som nører opp under rasisme. Jeg er tilhenger av en saklig politisk debatt hvor vi unngår å klistre merkelapper og karakteristikker på hverandre.

Samtidig ga statsministeren beskjed til Skei Grande og Jensen om å roe seg ned og avslutte krangelen i full offentlighet. Det forteller en kilde i regjeringsapparatet til Aftenposten.

Det var i så fall en formaning som foreløpig ikke har virket så godt på Venstres parlamentariske nestleder Abid Raja.