Trine Skei Grande gir seg ikke, vil fortsette som Venstre-leder

Saken oppdateres.

Søndag ga Trine Skei Grande endelig beskjed til Venstres valgkomité: Hun vil ta gjenvalg som Venstre-leder på Venstres landsmøte i april neste år, skriver Aftenposten.

Skei Grande sa allerede i februar at hun ikke ville kaste inn håndkleet. Likevel har det vært knyttet stor spenning til hva hun ville si til valgkomiteen nå.

Svarfristen som ble satt var søndag 20. oktober kl. 23.59.

Etter dårlige målinger over lang tid og et kommunevalg som ga en oppslutning på bare 3.9 prosent, har flere sentrale Venstre-folk gitt uttrykk for at det må komme endringer i partiets ledelse. Men det er betydelig uenighet om hvem som skal få avløsning og hvor mange.

Søndag ettermiddag ga Skei Grande direkte beskjed til valgkomiteens leder, Per A. Thorbjørnsen, om at hun ikke ønsker å gå av.

Hun har vært partileder i ti år. Ola Elvestuen og Terje Breivik har vært nestledere i henholdsvis 12 og 8 år.

Valgkomiteens innstilling kommer i mars

Valgkomiteen møtes først neste fredag i forkant av Venstres landskonferanse for partiets lokalpolitikere på Fornebu. Komiteens innstilling blir ikke klar før 6. mars.

Unge Venstre og Venstrekvinnelaget har gitt beskjed om at de ønsker å byttet ut Grande med statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Sveinung Rotevatn. De vil også ha stortingsrepresentant Guri Melby som første nestleder.

Flere har også tatt til orde for at stortingsrepresentant Abid Raja må inn i partiledelsen.

Mange mener også Venstres distriktsprofil er for dårlig og foreslår Venstres populære ordfører i nye Stad kommune, Alfred Bjørlo, inn partiledelsen.