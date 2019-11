- Nav har feilaktig anmeldt 100 personer til politiet siden 2012

Saken oppdateres.

- På vegne av regjeringen ber jeg om unnskyldning. Jeg har tidligere kalt dette en skandale og det står jeg for.

Anniken Hauglie startet sin redegjørelse i Stortinget med å understreke alvorlighetsgraden i Nav-skandalen.

- Alle steiner må bli snudd. Det som er skjedd av feil må rettes opp.

Anmeldt 100 klienter siden 2012

Hauglie redegjorde for kontakt mellom departementet, direktoratet og Nav. fra den første uformelle henvendelsen fra Trygderetten i november 2018 og fram til de siste møtene mellom ministeren og Nav-drektøren i oktober 2019.

- Det mest alvorlige er at Nav har anmeldt 100 personer for trygdesvindel for uriktige siden 2012. Vel 50 anmeldelser ble utsatt etter brev i september 2019.





48 dømt på feil grunnlag

Sist uke ble det kjent at Nav har feiltolket reglene om å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og/eller pleiepenger til andre EØS-land.

Rundt 2.400 saker eller personer har fått tilbakebetalingskrav som kan være feil, og minst 48 personer er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag.

Litt etter klokken 10.00 i formiddag entrer arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie talerstolen i Stortinget for å forklare hvorfor dette kunne skje, til tross for en serie med tilbakemeldinger, innvendinger og redegjørelser på at det er lov å ta med seg utbetalinger fra staten til et EØS-land.

Må svare

Blant spørsmålene stortingspolitikerne vil ha svar på, er hvorfor ikke departementet og Nav trakk i nødbremsen og fikk pågående straffesaker stilt i bero straks de ble klar over omfanget i slutten av august.

Den siste dommen for trygdesvindel på feil grunnlag kom 17. september.

Hauglie må også svare på hvorfor alarmen ikke gikk tidligere etter flere avgjørelser i Trygderetten fra juni 2017.

Statsministeren avlyser Frosta

Statsminister Erna Solberg endrer flere av sine planer i dag, og er til stede under Anniken Hauglies redegjørelse om trygdeskandalen.

Opprinnelig var det et besøk til Trøndelag som sto på planen for Solberg. Hun skal fortsatt reise, men må utsette avreisen til etter redegjørelsen.

Dermed utgår Solbergs besøk til Produsentpakkeriet Trøndelag og Frosta Grønt, Norges største agurkgartneri, på Frosta, som skulle finne sted tirsdag formiddag.

Hun rekker imidlertid deler av et toppmøte for kvinnehelse på St. Olavs hospital. Solberg skal også delta på en studentkveld på Samfundet i Trondheim.