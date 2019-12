Sylvi Listhaug blir ny olje- og energiminister

Fakta om Sylvi Listhaug

* Født 15. desember 1977 i Ålesund.

* Valgt til første nestleder i Frp i 2019. Var konstituert i vervet siden september i fjor etter at Per Sandberg trakk seg.

* Utnevnt til olje- og energiminister 18. desember 2019.

* Utnevnt til eldre- og folkehelseminister 3. mai. Overtok etter partifelle Åse Michaelsen.

* Justis- og beredskapsminister fra 17. januar 2018. Gikk av 20. mars samme år etter en strid som startet med at Listhaug la ut et bilde på Facebook der hun skrev at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

* Landbruks- og matminister 2013-2015, senere innvandrings- og integreringsminister 2015–2018.

* Stortingsrepresentant for Møre og Romsdal i inneværende periode.

* Listhaug var byråd i Oslo med ansvar for pleie- og omsorgstjenesten, sosialtjenesten, rusomsorgen og barnevernet mellom 2006 og 2011.

* Seniorrådgiver i PR-byrået First House i Oslo i 2012.

* Ledet Frps innvandrings- og integreringsutvalg.