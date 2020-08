Tidligere AUF-politiker: – Du er ferdig hvis du sier ifra

- Vi er fullstendig isolert. Det er rart, men det er nødvendig for å være her

– Alle foreldre bør tenke seg om to ganger før de sender datteren i årsmøte i Trøndelag Ap, sier Reitan på Politisk kvarter på NRK torsdag morgen.

I et innlegg på nettstedet Trønderdebatt tok AUF-lederen onsdag et oppgjør med det hun omtaler som en ukultur i Trondheim og Trøndelag Ap.

Til NRK peker Reitan på en kultur der unge damer og jenter må beskyttes mot menn med tillitsverv.

– Det er en kultur der alt foregår på premissene til dem som misbruker sin egen makt og posisjon, og en kultur der du er ferdig hvis du sier fra, sier Reitan til kanalen og advarer Trøndelag Arbeiderparti mot å velge Trond Giske til fylkesleder.

Også stortingsrepresentant Tuva Moflag peker på at partiet mister velgere etter at valgkomiteen i Trøndelag mandag innstilte Giske som ny fylkesleder.

– Jeg vil tro det er mange som kanskje har holdt pusten litt og håpet at Trøndelag Ap skulle komme fram til en annen innstilling enn de har gjort. Jeg håper at Trøndelag Ap tar et annet valg når de skal gjøre det til helgen, men jeg vil også peke på at Trond Giske som politisk leder også har et ansvar for å sette partiet først, sier Moflag til kanalen.