Følg Ernas landsmøtetale her

Saken oppdateres.

- Det viktigste vi skal gjøre under dette landsmøtet er å gi partiet en lovlig valgt ledelse - og slippe Bent Høie fri, spøkte Solberg med pressen denne uken.

Når Høyre holder landsmøte i ettermiddag, vil delegatene sitte spredt rundt i hele landet. Landsmøtet vil nå holdes på én dag i stedet for to, og programmet blir langt mer begrenset enn vanlig.

– Det er et helt annerledes og mer nedskalert landsmøte, sier statsminister og partileder Erna Solberg.

Sammenkobles digitalt

Partiledelsen møter på Gardermoen sammen med delegatene fra Viken og fra Unge Høyre.

Men de andre delegasjonene vil sitte rundt omkring i landet fylkesvis og bli lenket opp digitalt.

Inne i selve landsmøtesalen vil det være to meter mellom hver deltaker.

Samtidig er selve programmet skåret ned til beinet.

Det hele begynner med Solbergs åpningstale, før det blir valg og debatt om en omfattende resolusjon som skal vedtas om veien videre for Norge etter koronakrisen.

Høie ut

Den største utskiftningen under landsmøtet er at helse- og omsorgsminister Bent Høie trer av etter ti år som nestleder i Høyre.

Han mener det nå er helt riktig å slippe nye krefter til.

– Jeg har sagt at det er tre faser i en statsråds liv, sier Bent Høie til NTB.

– Den første er når du er helt ny. Da tror du at dette klarer du ikke. Så er det fasen der du erkjenner at dette egentlig går ganske greit. Og så er det den siste fasen, der du tror at ingen andre kan gjøre jobben. Og da må du slutte.

Han går ikke av som helse- og omsorgsminister helt ennå. Men fredag trer Høie av etter ti år som 2. nestleder i Høyre. Går alt etter planen, vil landsmøtet velge Tina Bru til å overta.

Gimse inn

Når Tina Bru rykker opp som nestleder, blir plassen som leder av Høyres Kvinneforum ledig.

Den er det Guro Angell Gimse som overtar. 49 år gamle Gimse har lang politierfaring, driver familiegården på Melhus - og møter på Stortinget som vara for Linda Hofstad Helleland, som er distriktsminister.

Med dette vervet rykker også Gimse inn i Høyres sentrale partiledelse, som fast medlem av partiets arbeidsutvalg.

Gimse fortalte Adresseavisen torsdag at hun nå også gjerne vil ha fast plass på Stortinget. Det betyr at hun utfordrer sittende Mari Holm Lønseth.