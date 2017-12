Søkte med helikopter etter savnet 23-åring i Hemne

Her er julens kaloribomber

Saken oppdateres.

Lørdag formiddag var et Sea King-helikopteret i lufta over Kyrksæterøra for å hjelpe til med å søke etter mannen, som opprinnelig kommer fra Eritrea. Han ble meldt savnet onsdag.

- Per nå er den aktive søksfasen over, det blir ikke gjort noen flere aktive søk inntil vi får aktuelle opplysninger, sier operasjonsleder Trond Volden ved Trøndelag politidistrikt lørdag ettermiddag.

Han sier at det som er av relevant terreng og aktuelle bygninger er gjennomsøkt uten funn.

Politiet ber fortsatt om tips i saken, og de sier det kommer fortløpende inn tips.

- Vi etterforsker saken veldig bredt, det kan være flere årsaker til at mannen er borte, sier Volden.

Det var Avisa Sør-Trøndelag som først meldte om helikoptersøket lørdag.

