Sprengkulden: - De verste skadetilfellene har kostet over én million

Kolstad tok et langt steg mot fornyet eliteseriekontrakt

Tidligere RBK-profiler kan juble for finaleplass

Nå er det klart hvem som tar over kafeen på Sverresborg

Kuldebølgen i Europa har krevd over 40 liv

Se alle bildene fra den store kvelden: - En enorm anerkjennelse for oss

Hilde (38) ville bare gå ned tre kg for å føle seg bedre. Så klarte hun ikke stoppe

Motorpsycho-fansen har gitt én million for ny plate

11 tips for riktig påkledning i vinterkulden

Advokat: - Trondheimsmor og to barn skal være på vei hjem til Norge

- Midtnorske muslimer drar nå utenlands for å få gutter omskåret

Waage kjemper for partiets tillit - i møter hele dagen

Saken oppdateres.

Store deler av samfunnseliten i Trondheim og Trøndelag var samlet på ærverdige Lerchendal Gård onsdag kveld.

Storkorset tildeles de to etter hvert svært anerkjente forskerne som belønning for særlig fremragende innsats innen nevrovitenskapelig forskning.

- Det er svært sjelden at denne prisen gis andre enn kongelige og statsoverhoder, sa Slottets utsendte, kansellisjef Mette Tverli.

Les også: Moser: - Jeg visste ikke så mye om Storkorset

Samfunnsengasjert

På vegne av Hans Majestet Kongen trakk hun frem ekteparets forskning, men også deres samfunnsengasjement og engasjement for dyrevelferd.

- Det er bra med en slik pris fordi vi jobber med to ting: Det ene er å finne ut hvordan hjernen vår fungerer, det andre er å skaffe forståelse i samfunnet for hvordan forskning og særlig grunnforskning fungerer, sier Edvard Moser.

LES OGSÅ: Moser-miljøet avslører hvordan hjernen bygges

Lunsj med kongen

May-Britt Moser kaller det «en enorm anerkjennelse» å få denne utmerkelsen. Før den høytidelige utdelingen fortalte de to at de allerede har et forhold til de kongelige.

- Etter at vi fikk Nobelprisen, ble vi invitert på privat lunsj med kongen, dronningen og kronprinsen. Da vi dro, fikk jeg til og med en klem, fortalte Moser begeistret som alltid.

En gruppe fra Trondheim symfoniorkester spilte for de fremmøtte, og NTNU-rektor Gunnar Bovim sa noen utvalgte ord. I den lille salen sto blant annet fylkesmann Frank Jenssen, varaordfører Ola Lund Renolen, forretningsadvokat Harald Ellefsen og kunster Håkon Gullvåg.

St. Olavs Orden ble innstiftet i 1847, og består av fem grader, der Storkorset er den høyeste. Det er kongen selv som tar de endelige beslutningene rundt utmerkelsen.

May-Britt Moser og Edvard I. Moser vant Nobelprisen i 2014, og de har også fått en rekke andre utmerkelser. De to forsker på en ny forståelse på hvordan hjernen jobber med tid og sted, og hukommelsen av hendelser.

Les også: Nytt gjennombrudd for Moser-miljøet

Les også: Må satse langsiktig på enerne