Sommervarmen slo til – og onsdag blir det enda varmere

Nå kan hele det politiske systemet i Trondheim endres - og disse to ønsker et skifte

Åtte nabokommuner åpner for samme bilkutt som i Trondheim

Hun blir ny fylkesleder for Trøndelag Ap

I Oppdal er sløydsalen i hjertet av skolen - det har disse fire lærerne sørget for

Norsk Kylling: - Fjoråret var et spesielt år

Solslyng på Dovrebanen skadet to vogner

Saken oppdateres.

Varmen er slett ikke et blaff. Prognosene for onsdagen viser enda varmere vær. Da vil det trolig bli over 25 grader de varmeste stedene i landsdelen. Også Kristi himmelfartsdag på torsdag blir en herlig sommerdag med temperaturer på 20-tallet. Varmest i Trøndelag tirsdag var Lade i Trondheim med hele 25 deilige varmegrader. Lade-temperaturen ble målt mellom klokken 17 og 18.

Bare Brusdalsvatn i Ålesund var varmere med hele 26,7 grader.

Nederst i saken ser du lista over varmetoppen i Trøndelag og resten av landet.

Bråstopp for sommervarme

Et hissig lavtrykk i Norskehavet gir bråstopp for sommervarmen fra natt til fredag. Lavtrykket sender skyer og nedbør inn over Trøndelag. Ifølge varslene fra Meteorologisk institutt blir det regn fra natt til fredag og store deler av fredagen. Prognosene viser 5 til 15 millimeter nedbør.

Samtidig blir det betydelig kjøligere. er meldt så vidt over 15 grader fredag.

Varmen tilbake på søndag

Helgen byr på opphold, perioder med sol og litt varmere vær igjen lørdag, og fra søndag er sommervarmen tilbake for fullt igjen. Både søndag, mandag og tirsdag blir det over 20 grader de fleste steder i landsdelen.

De ferskeste prognosene viser at sommervarmen ikke holder til 17. mai. Trolig vil temperaturen ligge på i overkant av 15 grader de varmeste stedene.

LES OGSÅ: To steder målte over 20 grader lørdag

Tangering av varmerekord fra 2004

Tirsdagens temperatur er tangering av varmerekorden for begynnelsen av mai i Trondheim. For 14 år siden ble det målt 25,0 grader på Voll allerede 6. mai.

LES OGSÅ: Høytrykk gir full sommer i Trøndelag

20 steder over 20 grader

Totalt 20 steder registrerte temperaturer over 20,0 grader tirsdag.

Saupstad var nest varmest med 24,1 grader, mens Værnes målte 23,9 grader.

Temperaturen på Værnes er den nest høyeste som er målt på flyplassen så tidlig i mai siden målingene begynte i 1946. Bare 25,2 grader 6. mai 2004 er høyere.

Samtlige målestasjoner satte varmerekord for året.

LES OGSÅ: Nå blir maiværet skjønt og mildt

Tirsdagens maksimumstemperaturer i Trøndelag

Lade 25,0 grader

Saupstad 24,1

Værnes 23,9

Trondheim - Voll 23,6

Kvithamar 22,8

Frosta 22,8

Soknedal 22,7

Kotsøy 22,7

Hitra - Sandstad 22,3

Sverresborg 22,3

Steinkjer - Søndre Egge 22,3

Ørland 22,2

Åfjord 22,1

Selbu 22,0

Rissa 22,0

Mære 21,9

Meråker - Vardetun 21,1

Verdal - Reppe 21,1

Skjetlein 20,4

Buholmråsa fyr 20,4

Oppdal - Sæter 19,1

Namsos 19,1

Overhalla - Skogmo 19,0

Sula 18,8

Rørvik 18,6

Snåsa - Kjevlia 18,2

Drivdalen 18,0

Røros 17,9

Gartland 17,9

Namsskogan 16,6

Halten fyr 16,4

Orkdal - Thamshavn 16,2

Nordli - Holand 15,7

Sølendet 15,5

Følg VærTorsten på Twitter

Varmest i landet tirsdag

Brusdalsvatn 26,7 grader Lade 25,0 Fister - Sigmundstad 24,8 Åndalsnes - Kamshaugen 24,8 Oslo - Lilleaker 24,4 Sigdal - Nedre Eggedal 24,4 Hjelmeland 24,4 Oslo - Ljabruveien 24,3 Lysebotn 24,3 Emblem 24,3 Etne 24,3

Kilde: eklima.met.no

Få de siste værnyhetene: Gjør som 19 800 andre - følg VærAdressa på Facebook

LES OGSÅ: Økt fare for jordskred i deler av Sør-Norge

LES OGSÅ: Vulkanutbrudd har ødelagt 21 hjem på Hawaii