Partiet De Grønne i München tar affære i vindkraftutbyggingssaken

Saken oppdateres.

- Münchens mål om å produsere like mye fornybar energi som byen forbruker innen 2025, må ikke gå på bekostning av urfolks rettigheter og dyre- og planteliv i Norge, uttaler bystyrerepresentant Sabine Krieger i partiet De Grønne i München i en pressemelding.

De Grønne er med 13 representanter det tredje største partiet i bystyret i München.

Henvendelsen til Stadtwerke München er underskrevet Boch og fire andre bystyrerepresentanter.

Ber om svar på 12 spørsmål

De fem ber om svar på 12 konkrete spørsmål. Blant annet om vindkraftprosjektene er i konflikt med urfolks rettigheter. I henvendelsen til Stadtwerke München, som er underskrevet av fem bystyrerepresentanter, spørres det også om hvordan miljøpåvirkningen av kraftanleggene er vurdert.

De Grønne Münchens engasjement kommer etter initiativ fra MDG Trøndelag som for et par uker siden ba sine tyske meningsfellene om å overtale Stadtwerke München til å trekke tilbake sine vindkraftinvesteringer i Trøndelag.

Tyskerne inn i åtte trønderske anlegg

Tidligere i januar ble det kjent at Stadtwerke München har slått seg sammen med Trønderenergi om åtte ulike vindkraftutbygginger. Blant annet Stokkfjellet i Selbu, Frøya, Hundhammerfjellet i Nærøy og Sørmarkfjellet i Osen.

Stadtwerke Münchens eierandel i de åtte anleggene er 70 prosent, mens Trønderenergi eier 30 prosent. De to selskapene har også slått seg sammen i et operatørselskapet som skal hete Trønderenergi Vind, og som eies 51 prosent av Trønderenergi og 49 prosent av Stadtwerke München.

Stadtwerke München er et offentlig selskap hundre prosent eid av München by, og er dermed underlagt politisk styring. Det er derfor MDG henvendte seg til søsterpartiet.

MDG: - Et gjennombrudd

- Responsen fra De Grønne i München er et gjennombrudd, sier Tommy Reinås som er gruppeleder for MDG i Trøndelag fylkeskommune.

- Dette viser at vårt søsterparti ikke ønsker en aktivitet i det grønne skiftes navn som rammer livsgrunnlaget for samene og sårbar natur.

Reinås sier at MDG nå vil formalisere samarbeidet med De Grønne i München for å få laget et veikart for hvordan man skal forholde seg til Stadtwerke München videre framover.

- Dette er samtidig starten på et mer langsiktig samarbeid med flere søsterpartier i Europa om hvordan nedbygging av naturen skal unngås i det grønne skiftet. Vi kan ikke gjemme oss bak en gammeldags veksttankegang. Det grønne skiftet kan ikke være en grønnvasking av naturødeleggende politikk. Formålet med det grønne skiftet må ikke bare være utslippskutt av klimagasser, men også å bevare økosystemene.

LES OGSÅ: Turistforeningen mot vindkraftutbyggingen

Stadwerke München: -Ikke aktuelt å trekke oss

Til Adresseavisen tidligere i januar, uttalte investeringsdirektør og ansvarlig for fornybar energi i Stadtwerke München, Christian Vogt, at det er uaktuelt for selskapet å trekke sitt engasjement i Trøndelag.

- Vi er klar over motstanden mot vindkraftutbyggingen og tar det meget seriøst. Men å trekke oss som investor og operatør, er ikke aktuelt, sa Vogt.