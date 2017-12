Ser på saken mot tidligere drapstiltalt sykepleier på nytt

Saken oppdateres.

Det er pårørende av avdøde som har klaget på henleggelsesvedtaket, ifølge statsadvokat Kaia Strandjord.

- Vi håper at vi skal klare å avgjøre denne saken i løpet av en periode på tre måneder, sier Strandjord til Adresseavisen.

NRK omtalte denne saken først onsdag kveld. De har snakket med sykepleierens advokat, som sier:

- Hun føler det er et mareritt som aldri tar slutt, sier Harald Stabell til NRK.

Overdose morfin

Ifølge tiltalen som først ble utferdiget, fikk den avdøde kvinnen 52,5 milligram morfin intravenøst, fordelt på tre sprøyter i en periode på to timer og 25 minutter. Saken ble henlagt i oktober i år, på bakgrunn av en ny rapport for patologen. Nå sier Riksadvokaten altså at politiet og påtalemyndighetene må se på saken på nytt.

- Betyr dette at dere har gjort en for dårlig jobb?

- Det er vanskelig å si. Vi gjorde jobben, men Riksadvokaten mener altså at vi må utdype ett tema ytterligere. Av og til korrigerer vi politiet, i denne saken er det Riksadvokaten som korrigerer oss. Det er ikke uvanlig at slikt skjer, sier Strandjord.

Hun sier saken er en stor belastning både for den tidligere tiltalte sykepleiere, men også for de pårørende, som klaget på henleggelsen.

- Nå skal vi innhente en ny farmakologisk uttalelse og en ny uttalelse fra patologen. Deretter må vi sjekke om det trengs ytterligere etterforskning, sier Strandjord.

Dobbeltsjekket ikke medisin

Tilsynet til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i desember 2016 viste at pasienten fikk for mye medisin.

- Vår konklusjon er at lovbruddet representerer en alvorlig systemsvikt. Svikten førte til at pasienten har fått uforsvarlig stor mengde medisin, skrev fylkeslege Marit Dypdal Kverkild i en pressemelding da.

Tilsynet viser til at opplæringen ikke var tilstrekkelig og at dobbeltkontroll ikke har fungert som forutsatt. I seks av syv ganger når pasienten ble gitt medisin var det ikke utført dobbeltkontroll, står det i tilsynsrapporten fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Dobbeltkontroll betyr at to sykepleiere skal kontrollere medisinen som blir gitt til pasienten.