Fem evakuert etter at ribba ble overstekt

Saken oppdateres.

Det var klokken 16.29 at politiet meldte om brann i en Twittermelding. Da var brannvesenet på vei til stedet, en enebolig på Fergeland i Steinkjer

Ingen brann- kun ribbe som var overstekt https://t.co/pV8ezvytsF — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) December 25, 2017

- Vi fikk akkurat melding om at brannen er slukket. Vi vet ikke så mye mer ennå, og det er for tidlig å si noe om årsaken, sier 110-operatør Jon Erik Seierstad, til Adresseavisen like etter halv fem.

- Nødetatene er på stedet. Beboere er evakuert, ingen synlig røyk eller flammer, melder politiet på Twitter klokken 16.40

Like før klokken seks oppdaterte politiet med nok en melding. Der står det at det ikke er mulig å bo i huset i natt. Fem personer må derfor overnatte hos en nabo.

POlitiet har opprettet sak på forholdet.