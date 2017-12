Her lander julepresten ute i Barentshavet

Langrennskometen fra Trøndelag satser alt for å bli best

Saken oppdateres.

- Sjømannskirken sender meg ut for å bidra til en tradisjonell julemarkering blant de mange arbeiderne som er borte fra familien i jula, sier Oma.

- Hvordan gjør du det?

- Først og fremst med en enkel julegudstjeneste når dagskiftet er over 24. desember. Da vil jeg ha fokus på hvorfor vi feirer jul. I tillegg er jeg tilgjengelig for samtaler dersom noen på plattformen ønsker det, sier Oma.

Les også: Produksjonen i gang igjen på Goliat-plattformen

17 prester offshore

Det er 39 år siden Sjømannskirken begynte å sende prester ut på havet i julen. I år er det 17 personer som reiser ut som offshoreprest eller såkalt juleprest. Gjennom året er det syv faste prester som dekker alle plattformene ute på norsk sokkel.

Oma var ute også i fjor og hadde en positiv opplevelse.

- Det er spesielt å fly ut i havet i orkan og noe man ikke gjør til vanlig. Selve reisen ut var spennende. Ute på plattformene er det et unikt miljø blant arbeiderne som er adskilt fra fastlandet. Å møte disse menneskene som jobber ute i den norske oljeindustrien er svært interessant, sier Oma.

Les også: Inrigo i Vanvikan må tredoble bemanningen etter storkontrakt

Samtale med «fotball-presten»

Planen er at han skal hjem 3. juledag, men han er forberedt på at det kan bli forsinkelser. I fjor fikk han et utvidet opphold ute i havet på grunn av dårlig vær og at helikopteret dermed ikke kunne fly.

For to år siden funderte han på hvilken utdanning han skulle ta. Etter samtaler med blant andre «fotball-presten» Steinar Leirvik, fant han ut at han skulle søke på restplass på teologistudiet. Oma er nå inne i sitt andre av seks år med studier før han kan jobbe som prest. Gjennom jobben som juleprest får han nyttig erfaring.

- Mye å lære

Han er vokst opp i et kristent hjem på Nardo i Trondheim. Familien er positive til at han reiser ut for å bidra til julestemningen ute i Barentshavet.

- De synes det er fint at jeg gjør dette. Det blir litt spesielt i år da min søster er i Forsvaret og har vakt i julen. Derfor hadde vi en sammenkomst før helgen, forteller Oma.

Årsaken til at han meldte seg som juleprest er for å representere Sjømannskirken ved å gi en smakebit av det kristne julebudskapet til folk på sjøen.

- I tillegg verdsetter jeg norsk næringsliv og det er flott å kunne tilegne seg kunnskap om hva som foregår på norsk sokkel. Det er mye å lære, sier Oma