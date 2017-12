Trondheimsfamilien solgte hus og la ut på jordomseiling

Saken oppdateres.

I sommer fortalte Adresseavisen om Ingrid og Jon Petter Li Slungaard Myklebust som solgte huset og la ut på en ett års båttur sammen med lille Karen Marie (3).

Trioen kastet loss i Grillstad småbåthavn 11. juli, og siden det har turen gått via Hitra og Bergen, til Skottland, Frankrike, Spania og Portugal, før de ankret opp ved Kanariøyene i starten av desember.

- Det jeg setter mest pris på med turen er periodene vi får med Karen Marie. Nå skjønner vi hvor mye vi går glipp av når hun har vært i barnehagen. Vi setter også stor pris på at venner og familie har besøkt oss og blitt med på deler av turen, og ikke minst er vi glade for alle de nye vennene vi har fått underveis på turen, sier Ingrid.

Kjøpte skinke i La Coruna

Et av målene for turen var at Jon Petter skulle kjøpe seg en spekeskinke i La Coruna i Spania. Han var nemlig på jobbreise i den spanske byen da han var i 20-årene, og fikk smake spansk skinke for første gang. Og det gjorde inntrykk.

- Der og da inngikk jeg en slags pakt med meg selv. Hvis jeg noen gang skulle på jordomseiling, så skulle jeg tilbake til La Coruna for å kjøpe meg en skikkelig spansk spekeskinke, sier Jon Petter.

Og skinkejakt ble det.

- Vi lå til kai i La Coruna i en uke, og skinkejakten ble et lite prosjekt for hele mannskapet. Vi var innom seks-sju ulike skinkehus, og fikk med oss smaksprøver hjem. Til slutt bestemte jeg meg for en jeg ville ha. Den kom fra en gris som bare hadde spist nøtter de siste månedene av sitt liv, og som hadde vært ute i skogen og løpt de siste månedene. En helt spesiell smak, sier han.

Ingrid er også fornøyd med handelen

- Det ble en artig greie! Skinka har hengt i båten siden vi kjøpte den, og nå har vi nesten spist den opp, sier hun.

Delfiner slo følge

Turens foreløpig lengste kryssing var turen over fra Portugal til Kanariøyene. Med på kryssingen på rundt 700 nautiske mil hadde trioen selskap av venner fra Trondheim og Grong.

- Vi hadde kjempemedvind. Egentlig skulle vi bruke fem døgn på turen, men brukte bare fire. Det blåste opp imot kulings styrke, og det kan være krevende selv i medvind. Vi fikk trent seileteknikk, og praktisk talt surfet med bølgene, sier Ingrid.

Hun trekker også frem en gjeng som fulgte båtturen, selv om de ikke var om bord på seilbåten:

- En gang hadde vi en flokk på kanskje 200 delfiner rundt båten. Det rett og slett sydet av delfiner.

Hektisk over Biscaya

Litt tidligere på turen måtte gjengen krysse Biscayabukta på vei over fra franske Brest til Spania. Og på den turen ble det noen hektiske timer, forklarer Ingrid.

- Biscayakryssinga er noe av det som virkelig sitter igjen etter turen, det var en opplevelse vi ikke glemmer. Det var særlig de siste timene inn mot spansk jord hvor det var mye grov sjø, bølger, vind og vær. Samtidig begynte det å mørkne, og det var flere skip rundt å holde oversikt over. Det var spennende og man kjente at man virkelig måtte bruke kreftene, sier Ingrid.

Båtpause i jula

I førjulsiden har trioen tatt en pause fra båtlivet, og tatt turen tilbake til Trondheim. Men det er slett ikke her de skal feire jul.

- Nå drar vi på en familietur til Tanzania sammen med våre fire voksne sønner pluss en kjæreste. Vi skal en uke på safari og ti dager på Zanzibar på dykketur. Det blir veldig bra, og vi har med oss et drømmereisefølge, skryter Ingrid.

Afrikaturen har vært diskutert lenge, men kom i stand etter at huset gikk litt over takst da det ble solgt før båtturen.

- Vi har ikke peiling på hvordan selve julefeiringa blir. Vi skal være i en teltcamp i Serengeti, og skal smugle med oss pepperkaker. Det får bli som det blir, kanskje blir det jul til løvebrøl. Året har uansett vært preget av at jeg ikke aner hva som skal skje, sier hun.

I midten av januar flyr de tilbake til Gran Canaria for å fortsette seilasen. Da skal de krysse Atlanteren, trolig med kurs mot Karibia.