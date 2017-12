Disse sakene ble mest lest hos Trd.by i juni: - Spesielt menn mellom 25 og 30 år må skjerpe seg!

- Jeg var forberedt på å havne i en jenteklasse, så jeg ble litt sjokkert da jeg begynte her

Saken oppdateres.

Politiet skriver på Twitter klokken 12.26 tirsdag at en bil har kjørt av veien ved Kårmo i Orkdal.

Én person skal ha smerter i ryggen etter ulykken, skriver politiet videre. Nødetatene er på stedet.

Klokken 12.53 skriver politiet på Twitter at to personer er sendt til legevakt for sjekk. Bilen er fjernet, og trafikken flyter som normalt på stedet.