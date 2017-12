Dette er politiets beste tips når du havner i kø ved ulykkessted

Skal lage ressurssenter for skating og petanque: - Dette kan legge til rette for egenorganisert aktivitet i hele landet

Saken oppdateres.

1. og 2. juledag har det vært en god del ulykker og hendelser på glatte og snødekte veier i Trøndelag. I den anledning valgte Charlie30-patruljen, som holder til i Orkdal-området, å dele en video på sin Facebook-gruppe.

- Sett på nødblink

De skriver følgende: «Når du står som bakerste bil i køen ved en ulykke, sett på nødblink slik at trafikk som kommer bakfra ser at det er en situasjon i front. Da minker du sjansen for å bli påkjørt bakfra. Er du første bil i køen eller står alene vil nødblinken i fronten vises mye bedre om du også setter på parklys. Vi ser at mange yrkessjåfører gjør dette automatisk og vi oppfordrer andre til å følge det eksempelet».

Politibetjent Viggo Hansen forteller hva han tenkte da han så køa som dannet seg etter en ulykke på fylkesvei 65 i Orkdal 2. juledag.

- Jeg gikk bort til den bakerste bilen, børstet av lyktene hans, og ba ham om å sette på nødblink, sier Hansen til Adresseavisen.

- Vil dempe trafikken inn mot kø

Han forteller at det er vanlig i andre land, og at enkelte sjåfører i Norge er flinke til dette.

- Vårt mål er å få dempet farten inn mot køa, sånn at det ikke skjer enda flere ulykker. Med dårlig sikt og snøføyker, så kan det være vanskelig å se hva som faktisk skjer. Hvis man ser en nødblink foran seg, så skjønner man også at det er noe spesielt som foregår lenger frem på veien, forklarer Hansen.

Facebook-posten har fått mange «liker» og mange har også valgt å dele oppfordringen fra politiet.

- Bilister har også tipset om andre ting man kan gjøre i kommentarfeltet, men hvis vi klarer å få flere til å sette på nødblinken, så har vi kommet langt, mener Hansen.

