Fikk melding om krasj på Hitra - fra Spania

Saken oppdateres.

Natt til onsdag fikk politiet i Trøndelag en oppringning fra BMW i Barcelona. Meldingen gikk ut på at en bil hadde kollidert ved Børøysund på Hitra.

- Det er blitt ganske vanlig i enkelte nye bilmodeller at de har et slikt varslingssystem. Når vi fikk meldingen fikk vi sendt ut alle nødetatene til et nøyaktig angitt sted. Vi fikk raskt kontakt med føreren som kunne opplyse om at det ikke var snakk om noen alvorlig ulykke, forteller operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt.

#Hitra - Børøysund - melding om bil som har vært i en trafikkulykke. Nødetater rykker ut. Brann er på stedet. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) December 27, 2017

