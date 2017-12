Her får Ole Håkon (10) juleønsket sitt oppfylt

Skal lage ressurssenter for skating og petanque: - Dette kan legge til rette for egenorganisert aktivitet i hele landet

Det var noen dager før julaften at mamma Elin Steinshaug og sønnen Ole Håkon (10) var på julehandel på Oti-senteret i Orkanger. Da fikk 10-åringen se en politimann.

Han gikk bort og spurte: «Kan jeg få se på håndjernene dine?». Svaret ble dessverre nei, fordi politimannen hadde ikke tid.

- Min kollega hadde nettopp fått et hasteoppdrag, og måtte dra videre. Han syntes det var ille å avvise gutten, så før han dro sa han til mora at hun kunne kontakte oss på Facebook, forteller politibetjent Viggo Hansen.

Politiet i Orkdal, Skaun Agdenes, Meldal, Hemne og Snillfjord har en egen Facebook-gruppe.

Kom kjørende med blålys

1. juledag kunne Hansen og en annen kollega i Charlie30-patruljen dra til familien Steinshaug på Vormstad i Orkdal. Da fikk gutten ønsket sitt oppfylt, og vel så det.

- De kom kjørende med blålys. Jeg fikk sitte inne i bilen og se på utstyret. De tok også med førstehjelpsskrinet og viste frem alt som fantes der, forteller Ole Håkon engasjert.

Men det aller første tjenestemennene gjorde da de kom inn i boligen til Steinshaug, var å sette håndjern på 10-åringen.

- Det var spennende og artig å få prøve håndjernene, forteller Ole Håkon videre.

- Kunne du tenkt deg å bli politibetjent?

- Nei, jeg vil bli fotballspiller, og jeg snakket med betjentene om fotball. Jeg heier på Liverpool, og den ene heiet på Manchester United. Det var ikke helt bra, sier Ole Håkon.

- Helt utrolig

Han bedyrer likevel at det var snille politimenn som dukket opp 1. juledag.

Det som overrasket Ole Håkon mest, var blålysene. De var imponerende, men sirenene kunne de dessverre ikke sette på.

- Da hadde hele nabolaget blitt vekket, sier mamma Elin.

Hun ønsker å skryte av at politipatruljen tok seg såpass mye tid til sønnen.

- Det er helt utrolig at de bruker tiden sin på dette. Det var stort for gutten.Det var virkelig flott gjort, sier hun.

- Forholdet til publikum er viktig

Politibetjent Viggo Hansen er vant til at det er stille på dagvaktene i romjula, og han gjorde derfor en avtale med familien om å komme på besøk mens de var på vakt.

- Jeg var redd for at dersom vi hadde invitert dem ned til lensmannskontoret, så hadde det kanskje blitt en bomtur for dem fordi vi hadde fått et oppdrag, sier han.

Han forteller om en svært hyggelig ettermiddag med skravling og servering på Vormstad.

- Dette står vel ikke i jobbeskrivelsen. Hvorfor gjør dere dette?

- Forholdet til publikum er det viktigste vi har. Vi må ha tillit blant folk. Dessuten er vi sosiale mennesker og vi synes sånt er veldig trivelig, forklarer Hansen.

Å få gjøre noe litt annet i tjenesten er noe de fleste politimenn setter pris på, tror han.

- Jeg ser ingen negative sider eller konsekvenser av et sånt besøk. Vi øker forståelsen for de mulighetene og de begrensningene vi har. Det blir ofte fokus på våpnene vi har, men vi ønsket også å understreke at vi er til stede for å hjelpe og for å redde liv. Derfor tok vi en grundig runde med førstehjelpsskrinet, forteller Hansen.

