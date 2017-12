Kom uskadd fra voldsom bilbrann

«Jeg har jobbet i psykiatrien i 25 år. Jeg har aldri, aldri vært i nærheten av et slikt bygg»

Saken oppdateres.

Brannen skjedde like ved Malmsjøen i Skaun rett før klokken sju onsdag kveld.

Høye flammer slo opp fra den brennende bilen og et øyenvitne Adresseavisen har vært i kontakt med forteller om flere eksplosjoner fra den brennende bilen.

- Meldingen kom inn til oss via helse. Det er snakk om en personbil og føreren kom seg ut selv, så det var udramatisk. Brannen er nå slukket, sier 110-operatør Jostein Tangen til Adresseavisen kloken 19.33.

Han sier det befant seg én person i bilen, en mann, da det begynte å brenne. Føreren stoppet da han oppdaget røyk fra motorrommet. Mannen skal være rystet, men uskadd.

- Adresseavisen har fått opplyst fra folk på stedet at det skal ha vært en eksplosjon, kan du si noe om det?

- Det vet jeg ikke noe om, men det er ikke uvanlig ved en slik brann. Det er både bremsevæske og olje i motorrommet, som kan føre til mindre eksplosjoner, men ofte er det dekkene som eksploderer og lager det høyeste smellene, sier Tangen.

Da Adresseavisen snakket med politiet i Trøndelag klokken 19.31 var politiet fortsatt ikke fremme på brannstedet. De mottok melding om brannen via brannvesenet, klokken 19.06.

Verken politiet eller brannvesenet kan si noe om brannårsaken.

- Malmsjøen, som ligger like ved brannstedet, er hoveddrikkevannskilde for Skaun. Er det foretatt noe for å sikre dette?

- Vi har ikke hørt noe om det, eller gjort noe med det. Men jeg tror ikke det skal være stor fare for lekkasje eller avrenning, sier Tangen ved 110-sentralen til Adresseavisen.