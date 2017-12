Totalvraket bil og stakk

Saken oppdateres.

Natt til onsdag meldte vitner fra til politiet om en trafikkulykke i Hovin sentrum.

- Vi fikk meldinger fra flere vitner om at en bil hadde kjørt inn i et trafikkskilt i Hovin sentrum. De hadde sett to personer løpe fra stedet i hver sin retning. Da vi kom fram fant vi bilen totalvraket, men ingen av de involverte, forteller operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt.

Klokken 06.20 meldte politiet på Twitter at de har kontroll på de to som var i bilen, og at det er mistanke om kjøring i påvirket tilstand.

#Hovin - mottatt melding om bil som har kjørt på et trafikkskilt. To personer har løpt bort fra bilen. Politiet kjører til stedet. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) December 27, 2017

