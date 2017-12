Leteaksjon i Stjørdal endte godt

Saken oppdateres.

Klokken 01.13 natt til torsdag fikk politiet i Trøndelag melding om at en gutt i tenårene ikke hadde kommet hjem som avtalt etter en fest på Remyra i Stjørdal. Politiet valgte raskt å iverksette en leteaksjon.

- Vi har nå satt inn en hundepatrulje, samt tre andre patruljer i søket etter gutten. Han skal ha vært beruset, og det er kaldt ute. Det er årsaken til at vi setter inn såpass store ressurser for å finne han. Et Sea King redningshelikopter er også på vei til området for å bidra i søket, fortalte operasjonsleder Trond Volden ved Trøndelag politidistrikt.

Klokken 03.14 meldte politiet på Twitter at den savnede var funnet i god behold og ble ivaretatt av pårørende.

Savnede er funnet i god behold - tas hånd om av pårørende. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) December 28, 2017

