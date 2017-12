- 11 av 12 bygdefester gikk veldig bra

Saken oppdateres.

Alle offentlige arrangementer i forbindelse med jula meldes inn til politiet i forkant. På disse arrangementene finnes det vakter som er instruert til å kontakte politiet dersom det skulle oppstå spesielle situasjoner.

- I går kveld hadde vi 12 innmeldte romjulsfester spredd over hele Trøndelag. Vi synes det er verdt å merke seg at de aller fleste gikk veldig bra og uten at vi trengte å involvere oss, sier operasjonsleder Rune Brandmo ved Trøndelag politidistrikt.

Kun én episode på Trones i Namsskogan ødela for en perfekt statistikk.

- Her var det offentlig fest og vi fikk melding fra en festdeltaker som hadde fått slått en flaske i hodet. Han var ikke så skadet at han trengte helsehjelp, men han vil anmelde forholdet, forteller Brandmo.

Den fornærmede var en mann i 20-årene og politiet har navnet på en mistenkt mann i 30-årene.

- Men de aller fleste festene har altså gått fredelig for seg. Det er godt at det går an å kose seg i romjula uten at det må bli bråk, sier en relativt fornøyd operasjonsleder.

