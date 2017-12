Politiet fikk seg en overraskelse da de fulgte opp et tips fra publikum

To til sykehus etter utforkjøring i Melhus

Saken oppdateres.

Patruljen som heter Lima30 fikk like over midnatt natt til 2. juledag tips om en personbil med noe som så ut som kollisjonsskader som kom kjørende fra Rognes i retning Støren.

- Tipset gikk ut på at det var en bil på veien som trolig hadde vært involvert i en ulykke. Vi rykket ut, og på en bensinstasjon ved E6 på Støren i Midtre Gauldal fant vi den aktuelle bilen og tre menn, sier krimvaktleder Kristian Mørkved ved Sentrum politistasjon.

11 000 sigaretter

En nærmere undersøkelse av bilen skulle avsløre litt av hvert. Den var full av smuglergods. Om lag 11 000 sigaretter og diverse tobakk, samt 34 liter brennevin befant seg i bilen. Det var langt over lovlig kvote.

- Det er brudd på tollforskriften og de ble dermed brakt inn til politistasjonen. Alle tre vedtok forelegg for det straffbare forholdet, forklarer Mørkved.

40 000 i forelegg til sammen

De tre mennene kom kjørende i en svenskregistrert bil og er ikke norske statsborgere. Politiet vet ikke hva som er årsaken til at de forsøkte å ta med varene inn i Norge.

- De har trolig kommet inn via Sverige, men vi vet ikke om varene stammer derfra, sier han.

Resultatet ble 5000 kroner i forelegg hver til to av mennene, mens den tredje fkk et forelegg på 30 000. Ifølge en oppdatering på Facebook-gruppa til politiet på Heimdal, Melhus og Klæbu så er det sjåføren som fikk det største forelegget.

- Nå er saken avgjort fra vår side, og vi vil takke for at vi fikk tips om dette. Hadde vi ikke fått dette tipset, så er det ikke sikkert at denne bilen hadde blitt stoppet. Det er tipset som utløser saken, mener Mørkved.

