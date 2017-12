Dette skjedde i natt - i Trøndelag og resten av verden

Her kan du se fyrverkeri nyttårsaften i Trøndelag

Saken oppdateres.

Vi starter i Trøndelag der politiet melder om en relativt rolig natt. Kun to twittermeldinger ble sendt ut fra politiets operasjonssentral i Trondheim i løpet av natten.

Biltyver tatt i Melhus

En politipatrulje kom over en stjålet bil på Gimse i Melhus natt til søndag.

- I umiddelbar nærhet til bilen fant vi to kjenninger av politiet. Vi mistenker at de har noe med den stjålne bilen å gjøre, de ble derfor pågrepet og vil bli avhørt i løpet av kort tid, forteller operasjonsleder Ebbe Kimo ved Trøndelag politidistrikt.

Pubbråk i Stjørdal

I Stjørdal måtte en mann til legevakt etter å ha fått seg noen slag på en pub i byen.

- Det var bråk på en pub der en mann i 20-årene oppførte seg dårlig. Han fikk seg sannsynligvis noen slag i ansiktet og politipatruljen som rykket ut kjørte han til legevakta. Om denne saken får noe etterspill er foreløpig uklart, sier operasjonsleder Kimo.

Iran skal ha stengt internettilgangen

Nyhetsbyrået AFP meldte at Iran skal ha stengt internettilgangen til mobiltelefoner for å slå ned på demonstrasjoner i landet. Ifølge byrået har det kommet meldinger om at flere som skal være skutt og drept i demonstrasjonene, men ryktene er vanskelig å få bekreftet.

Brann i villa i Oslo

Det brøt ut brann i en villa i Sigyns gate på Frogner i Oslo. Alle nødetater rykket ut. Politiet meldte om brannen på Twitter klokken 4.50 natt til søndag. Da hadde de ikke oversikt over beboerne.

To sikkerhetsvakter drept i Las Vegas

To sikkerhetsvakter ble skutt og drept da de undersøkte et hotellrom i Las Vegas i USA etter meldinger om bråk. Gjerningsmannen skjøt senere seg selv. Lokale myndigheter understreket at det ikke dreier seg om terror. Motivet bak skytingen er ukjent.

Colombia sendte juleskinke til Venezuela

Colombia har sendt 50 tonn skinke til tusenvis av fattige i Venezuela, ettersom president Nicolás Maduro ikke innfridde juleløftet sitt. I Venezuela er skinke den tradisjonelle maten både til jul og nyttår, og Maduro hadde lovet at de fattige ikke skulle gå uten i år.

Reinsdyr påkjørt av nattog

Et nattog kjørte på seks til åtte reinsdyr ved Lønsdalen i Saltdal. Politiet fikk meldingen om påkjørselen fra NSB, som skal ha varslet reineier. Over 200 rein er blitt påkjørt og drept av tog langs Nordlandsbanen de siste ukene.

Skutt i garasje i Sverige

En mann er funnet skutt i en garasje i Stockholm. Mannen døde av skuddskadene. Svensk politi har startet etterforskning etter at de fant en mann skutt i bydelen Rinkeby rundt klokken 4.30 natt til søndag, ifølge VG.

