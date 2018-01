Anmelder villmannskjøring

Saken oppdateres.

I romjula og like før jula er det kjørt ulovlig med snøskuter både i Oppdal og Rennebu.

Kjøringen i Oppdal har foregått i utmark i områdene Revmoen, Kviknvangen og Grubbflatin der snøskuterførerne åpenbart hadde lekt seg i området rundt Grubbhaugen. Det gikk også spor videre i retning av Veslhøa og Langvelldalen. I tillegg er det meldt om tilsvarende kjøring på Innset og Ilfjell i Rennebu før jul.

- Mye og gode snøforhold bidrar med mye og ulovlig aktivitet i mange områder, skriver Erik Ydse, seniorrådgiver i Statens naturoppsyn i en epost til Adresseavisen.

Det er på det rene at det er flere snøskutere som har vært i aksjon.

Statens naturoppsyn får ofte meldinger om ulovlig kjøring i utmark og det er tydelig at de som kjører "villmann" irriterer både grunneiere og andre naturbrukere. Også de som ønsker å etablere kommunale løypenett for rekreasjonskjøring for snøskutere gir uttrykk for at den typen villmannskjøring, er ødeleggende for deres arbeid.

Meldinger om ulovlig motorisert ferdsel i utmark følges opp med informasjon, veiledning og kontroll - og ulovlighetene anmeldes rutinemessig.

- I utgangspunktet er all motorisert ferdsel i utmark forbudt. Kjøring kan bare skje med hjemmel i lov eller tillatelse fra forvaltningsmyndigheten som er kommunen. Noen steder, der natur har særskilt vern som i nasjonalparker, landskapsvernområder, naturreservater, eller biotopvernområder, må det i tillegg innhentes tillatelse fra verneområdemyndighet. Overtredelse av loven og forskriftene kan straffes med bøter. Bøtene settes så høyt at de har betydelig preventiv virkning. Ved særlig skadelige eller gjentatte overtredelser vurderes inndragning av kjøretøy. I tillegg kan Statens naturoppsyn gi gebyr for flere ulike forhold som manglende framvisning av førerkort eller tillatelse/dispensasjon, utfylt kjørebok, brudd på vilkår gitt i tillatelsen mv.

I Oppdal har flere jobbet med å få regulert snøskuterløype, men arbeidet har foreløpige ikke gitt resulatter.