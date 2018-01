Før nyttår kostet det 33 kroner å reise en mil med buss fra Hommelvik til Stjørdal. Nå koster det 74 kroner

Gunhild valgte å bygge hus over tre etasjer – til tross for at hun sitter i rullestol

Bussbillettene har blitt dyrere siden AtB la om sonestrukturen fra nyttår, noe adressa.no tidligere har omtalt.

For noen slår prisendringen imidlertid heftig ut.

Anne Kallset reiser ofte fra hjemmet i Hommelvik til jobben i nabokommunen Stjørdal. Å ta bussen på strekningen på omlag en mil koster henne nå 74 kroner. Dette er over dobbelt så dyrt som tidligere; en økning på hele 125,6 prosent.

- Sjokkert

- Jeg må jo si at jeg ble veldig sjokkert over at det ble så mye dyrere. Før jul betalte jeg 32,80 kroner per tur fra Hommelvik til Stjørdal. Samme pris fra Hommelvik til Trondheim. Da jeg skulle ta bussen tirsdags morgen, sto prisen 74 kr i appen. Da blir man litt sånn «wow», sier Kallset til Adresseavisen.

Hun pendler ikke hver dag, men reiser ofte kollektivt når hun ikke har tilgang på bil.

- Jeg tenkte at dette skulle koste 37 kroner, men nei, forteller Kallset. Det er imidlertid prisen hvis hun reiser fra Hommelvik til Trondheim.

Tar heller toget

Grunnen er at Kallset forflytter seg fra en sone til en annen på den korte bussturen.

Hun kan ta buss fra Hommelvik helt til Melhus for 37 kroner, ettersom både Melhus og Hommelvik ligger innenfor sone A. Men skal hun til nabokommunen Stjørdal, koster det altså 74 kroner.

- De oppfordrer jo folk til å reise kollektivt i disse miljøtider, men jeg vet ikke jeg. Jeg synes jo de kan tenke litt på bruken av bussen, og ikke bare på sonene, sier Kallset.

I dag ordnet hun seg NSB-app, og tok toget. Det koster henne 44 kroner fra Hommelvik til Stjørdal.

Flere har også reagert på prisendringen i dette området.

- 74 kroner fra Stjørdal til Hommelvika er ran på høylys dag, skriver en kvinne på AtBs Facebook-side.

- Prisen er mer enn fordoblet. En helt utrolig økning, skriver en pendler i en e-post til Adresseavisen.

- Ser utfordringen

Prisen på månedsbilletter er imidlertid uendret. Prisendringene vil slå mest ut for dem som bruker bussen mellom to soner av og til. Takstene er politisk vedtatt.

Per Olav Skurdal Hopsø, leder av transportutvalget i Trøndelag fylkeskommune, var med på å vedta de nye sonene og takstene høsten 2017.

- Jeg ser den utfordringen, og vi ser at noen møter «takstveggen», sier Hopsø som en kommentar til prisendringen.

- Vi fikk klart fram i saksfremlegget at noen ville få ganske høye prisendringer, men også at mange ville få vesentlig billigere billetter Alle soner har nå samme takst innad, 37 kroner, sier Hopsø.

811 transportsoner i hele Trøndelag er nå redusert til 11 soner. De lange reisene har over flere soner har blitt billigere: For eksempel koster en bussbillett fra Oppdal til Trondheim nå 111 kroner, mot 236 kroner tidligere.

- Flere ordførere har henvendt seg til meg om soneinndelingen, og jeg skal i møte med flere av dem om dette. Jeg mener det er viktig at vi tar en evaluering etter en stund siden vi nå har innført et helt nytt sonesystem, sier han.

Han mener at dette kan bli et tema på neste møte i transportutvalget.

- Når vi har neste hovedutvalgsmøte i transport i februar, er det naturlig å be AtB om å redegjøre for utslaget av endringene og trafikkstrømmene. Det er noe vi må følge med på, men jeg kan ikke love bot og bedring med det samme, sier Hopsø.

Her er noen eksempler på nye priser:

(Pris for en enkeltbillett for voksen)

Hommelvik - Stjørdal: 74 kroner

Hommelvik - Steinkjer: 111 kroner

Hommelvik - Melhus kirke: 37 kroner

Hommelvik - Levanger stasjon: 111 kroner

Trondheim - Stjørdal: 74 kroner

Trondheim - Støren: 74 kroner

Stjørdal - Oppdal: 111 kroner

Levanger - Trondheim: 111 kroner

Levanger - Steinkjer: 37 kroner