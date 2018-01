Innbrudd i flere hytter i Oppdal

Amundsen blir beskyldt for å ha regissert et spill for å ramme Giske

På Twitter skriver politiet torsdag kveld at det kan være sammenheng med en bil som er stjålet i nærheten. Det er en sølvfarget Nissan 4x4 med registreringsnummer AJ 53478. Politiet ønsker tips, men ber folk om å være forsiktige.

- Vi kan ikke se bort fra at de er bevæpnet, sier operasjonsleder Bernt Tiller hos politiet. Han mener det er snakk om innbrudd i fem til sju hytter. Innbruddene skal ha skjedd natt til torsdag.

- Vi ber folk om å være oppmerksomme og melde fra dersom de ser bilen, sier operasjonslederen.

Opdalingen skriver at en grå Nissan Navara pickup er meldt stjålet fra Trollheimsporten Turistsenter på Festa. Bilen skal ha forsvunnet rundt midnatt natt til torsdag.

Lensmann Finn Skårsmoen opplyser til avisa at politiet jobber med saken.

- Vi vet at det i løpet av natta har blitt stjålet en bil utpå Festa. I tillegg er det lokalisert innbrudd ved noen av hyttene i området, sier Skårsmoen.

- Har politiet noen formening om hytteinnbruddene og biltyveriet er begått av de samme gjerningspersonene?

- Vi kan ikke anta noe som helst, men det er klart det er lett å tro at det er en sammenheng. Det høres veldig tilfeldig ut at disse to sakene skal ha skjedd samtidig uten at de henger sammen. Vi har nok litt bedre oversikt over hva som har skjedd i morgen.